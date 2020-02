Auf diesem Gelände an der Kiebitzstraße entsteht der neue Wertstoffhof. 2022 soll er eröffnet werden. Foto: Moritz Winde

Herford (WB). Jetzt ist es offiziell: Die Stadt Herford wird das Grundstück Kiebitzstraße 33 in kaufen. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Dienstag im nicht öffentlichen Teil mehrheitlich beschlossen.