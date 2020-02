Die Agentur für Arbeit an der Hansastraße. Hier ist auch das Jobcenter untergebracht. Foto: Moritz Winde

Von Bernd Bexte

Herford (WB). Fünf, sechs, sieben Jahre Arbeitslosigkeit – geht da eigentlich noch was? „Na klar“, sagt Klaus Binnewitt. Das Jobcenter Herford, dessen Geschäftsführer er ist, hat im vergangenen Jahr 500.000 Euro in die Hand genommen, um Menschen nach besonders langer Arbeitslosigkeit eine Stelle zu vermitteln. 174 Frauen und Männer im Kreis Herford – zwei Drittel ohne Berufsausbildung – profitierten davon. Sie arbeiten als Produktionshelfer, im Garten- und Landschaftsbau, als Hausmeister, in Großküchen oder auch mal im Archiv.