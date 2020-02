Till Brönner mit Orchester (Foto), Gregory Porter, Herbie Hancock: Mit diesen Stars ging der Verein Musik-Kontor in die Bielefelder Oetkerhalle, die etwa 1500 Plätze fasst. Die gleichen Musiker nach Herford in einen Saal für 1000 Besucher zu holen, ist laut Ralf Hammacher wirtschaftlich nicht zu realisieren. Foto: Thomas F. Starke

Von Hartmut Horstmann

Herford( WB). Wenn es in Gesprächen um das OWL-Forum geht, fällt stets der Name Musik-Kontor. Der Herforder Verein wechselt für große Konzerte in die Bielefelder Oetkerhalle. Sollte das OWL-Forum in der bisher geplanten Dimension entstehen, wird dies auch zukünftig so sein.