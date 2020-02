Ein langer schwarzer Farbstrich zieht sich seitlich an den betroffenen Autos entlang.

Herford (WB). Vier Autos, die an der Langenbergstraße in Herford geparkt waren, sind am Mittwochabend mit Farbe besprüht worden. Ein durchgehender, schwarzer Strich prangt nun auf allen betroffenen Fahrzeugen.