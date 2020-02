Von Kathrin Weege

Herford (WB). In vielen Kommunen wie Hiddenhausen oder Enger ist nach der Anmeldephase für das neue Kindergartenjahr nicht gleich klar, ob Eltern ihren Wunschplatz auch bekommen. Unzufriedenheit ist programmiert. Der Grund: Eltern melden ihren Nachwuchs oft in mehreren Einrichtungen an, bekommen mehrere Zusagen. Andere hingegen gehen vorerst leer aus. Erst nach händischer Nachsteuerung der Kommune werden letztlich meist alle Mädchen und Jungen untergebracht. Anders sieht das in Herford aus. Denn seit dem Kindergartenjahr 2019/2020 ist das Anmeldeverfahren digitalisiert.