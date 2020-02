Von Ralf Meistes

Herford (WB). Das Bildungshaus „Im kleinen Felde“ kann gebaut werden. Der Stadtrat gab am Freitag grünes Licht zur Errichtung des Gebäudes, in dem es außerschulische Angebote für Grundschulkinder und Eltern geben soll.

Während die Ratsmitglieder hier einen einstimmigen Beschluss fassten, entwickelte sich ein Streit, der sich um die Frage drehte, unter welchen Kriterien die Stadt Herford den Bau von Kitas und die Ansiedlung von Kita-Gruppen festlege . Denn an das Bildungshaus soll eine Kita mit drei Gruppen angegliedert werden.

„Wir haben acht Einrichtungen in unmittelbarer Nähe, die den Bedarf decken“, rechnete Bärbel Müller (CDU) vor. Der Bedarf für eine weitere Kita liege eher in Herringhausen. Früher habe die SPD immer gefordert „kurze Beine, kurze Wege“ wenn es um den Bau von Grundschulen oder Kitas gegangen sei. Heute habe die SPD offenbar kein Problem damit, dass Eltern in Zukunft ihre Kinder mit dem Auto von Herringhausen bis „Im kleinen Felde“ bringen müssten, „dabei haben sie doch im vergangenen Jahr den Klimanotstand ausgerufen“, so Müller.

Zunächst Bedarf ermitteln

Müllers Parteikollegin Marion Maw betonte, beim Bau von Kitas argumentiere die Verwaltung immer gerade so, wie sie es brauche. Es sei wichtig, zunächst den Bedarf an Kita-Plätzen zu ermitteln, um dann zu klären, wo eine wie große Kita gebaut werden muss. Maw verwies auf das Beispiel Stedefreund. Im Bereich Stedefreunder Straße/Donopweg soll ein neues Baugebiet entstehen. Immerhin den Bau von 80 Wohneinheiten will die Stadt hier zulassen.

Das würde bedeuten, dass der Ortsteil mit seinen 1500 Einwohnern zwischen 250 und 300 Neubürger erhalten würde. Da die Stadt davon ausgeht, dass sich hier vornehmlich junge Familien, auch aus dem Bielefelder Raum, ansiedeln werden, hatte die Verwaltung zunächst auch den Bau einer Kita geplant. Anschließend wurde das Vorhaben wieder verworfen. Die Kita Stedefreund könne einen wesentlichen Bedarf decken, hieß es. Schließlich war nur noch von der „zeitweisen Unterbringung“ von Kita-Gruppen in einem Wohnhaus die Rede.

Landesförderung auf der Kippe

Die CDU fragt also konkret, warum einerseits keine neue Kita erforderlich ist, dort wo ein großes Neubaugebiet entsteht, während jetzt Im kleinen Felde die Ansiedlung von Kita-Gruppen notwendig erscheint.

Die Verwaltung hatte darauf hingewiesen, dass die Landesförderung für das Bildungshaus in Frage steht, wenn man nicht die Kita-Gruppen angliedert. Nur so schaffe man eine Regeleinrichtung. Bärbel Müller fragte darauf hin, ob nicht auch das angrenzende Jugendzentrum als Regeleinrichtung gelte. Dies sieht die Verwaltung offenbar anders.

Horst Heining verteidigte die Pläne der Verwaltung. „Es gibt Im kleinen Felde einen Bedarf an zusätzlichen Kita-Plätzen“, sagte der SPD-Fraktionschef. Ulrike Blucha (Die Grünen) äußerte sich ähnlich und ergänzte: „Ich glaube, dass wir im Quartier auch noch mehr Ü3-Plätze schaffen müssen.“ Mit knapper Mehrheit votierte der Rat für die zusätzlichen Kita-Plätze.