Laut Polizei meldete sich die Frau am Samstagmorgen gegen 3.05 Uhr telefonisch auf der Leitstelle der Polizei. Sie gab an, dass ein Bekannter ihren Mercedes und auch ihren Hund ohne ihre Zustimmung einfach mitgenommen habe. Sie habe den Hund in der Obhut eines Mannes gelassen. Als sie nachts nach Hause kam, habe sie bemerkt, dass ihr Auto und ihr Haustier nicht mehr da waren.

Nach einem Anruf bei dem Hunde-Sitter stellte sich heraus, dass ein anderer Bekannter der Frau offenbar mit dem Auto unterwegs war. Der 28-Jährige sei nicht dazu zu bewegen gewesen, Mercedes und Hund wieder zurückzubringen.

Verdächtiger ist polizeibekannt

„Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte schon mehrfach wegen ähnlicher gelagerter Straftaten in Erscheinung getreten ist und es bestand der Verdacht, dass er mit dem Fahrzeug weitere Verkehrsdelikte und Straftaten begehen würde“, schildert die Polizei die weiteren Geschehnisse dieser Nacht. Sie leitete eine umfangreiche Suche nach dem Auto ein, die schließlich erfolgreich war. Der Mercedes wurde an der Werrestraße auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes gefunden. Er war erheblich beschädigt.

Der Mann soll noch versucht haben, vor der Polizei zu fliehen, konnte jedoch in der Nähe aufgegriffen werden. Den Hund hatte er dabei. Die Polizei geht wegen der Unfallspuren am Auto und den Spuren im Bereich der Werrestraße davon aus, dass der 28-Jährige mit dem Mercedes auf der Werrestraße mehrfach gegen die Gehwegkanten gestoßen ist.

Der Mann sei „deutlich alkoholisiert“ gewesen und es bestehe der Verdacht, dass er das Auto unter Drogeneinfluss gesteuert habe. Dem Mann wurden auf der Polizeiwache Herford Blutproben entnommen. Er blieb zunächst in Gewahrsam. Die weiteren Ermittlungen zum Diebstahl und auch Verkehrsunfall dauern noch an.