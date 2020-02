Von Daniela Dembert

Enger (WB). Sie sind neugierig, hinterfragen, denken um die Ecke: Fünf Teams des Widukind-Gymnasiums sind beim Regionalwettbewerb von Jugend forscht in der Sparkassen-Hauptgeschäftsstelle in Herford dabei.

Etwa 60 Teams aus dem Kreis Herford und Bielefeld haben sich in den Altersstufen „Schüler experimentieren“ (vierte Klasse bis 14 Jahre) und „Jugend forscht“ (15 bis 21) angemeldet. Die Sieger fahren zum Landesentscheid.

Mit zehn Jahren ist Finn Weise jüngster WGE-Teilnehmer und startet in der Kategorie Geo- und Raumwissenschaften. Mit Blick auf die zu trockenen Sommer der vergangenen Jahre hat er sich mit der Frage beschäftigt, welcher Boden die besten Wasseraufnahme- und Speicherkapazitäten vorweist. Dafür hat der Fünftklässler Bodenproben aus unterschiedlichen Regionen getrocknet, gewässert und die Aufnahmefähigkeiten dokumentiert.

Idee beim Pizzabacken

Lina Kuhlemann (11) und Gabriel Morasch (11) haben sich in der Sparte Biologie mit dem Phänomen Hefepilz beschäftigt. „Nach einem missglückten Pizza-Backversuch haben wir uns gefragt, warum dieses kleine Tütchen Trockenhefe, das wir vergessen hatten, so wichtig für das Gelingen ist“, erklärt Gabriel.

Was ist Hefe, wie arbeitet sie und wo liegt der Unterschied zwischen trockener und frischer? Untersucht hat das Duo den Einfluss von Temperatur und Zeit auf den Gehprozess.

Ein Kosmos-Experimentierkasten lieferte Mara Kakoschke und Sarah Alina Davies die Idee zu ihrem Projekt in der Kategorie Chemie. Beim Kristallezüchten zeichneten sich unterschiedliche Ergebnisse ab. Warum das so ist, haben die Elfjährigen bei Experimenten mit 35 verschiedenen Proben herausgefunden und nach den besten Bedingungen für das Wachsen von Kristallen gesucht.

Damit sich in einer gesättigten Salzlösung Kristalle bilden können, ist die Zugabe eines Fadens als Halt für den Kristallisationskeim hilfreich. Welche Kriterien muss dieser erfüllen, um den Wuchs zu begünstigen?

Vorkommen von Mikroplastik im Spielsand

Weil sie sich für den Urlaub nur ungern von ihren Haustieren trennen haben Marisa Kinnius und Melanie Krebs einen faltbaren Reise-Kleintierstall entwickelt. „Wir haben uns über Richtlinien zur artgerechten Haltung erkundigt und unseren Stall entsprechend groß geplant, damit es unseren Tieren auch im Urlaub richtig gut geht“, erklärten die Elfjährigen bei der Generalprobe im Gymnasium. Ihr Beitrag gehört zum Bereich Arbeitswelt.

„Euklid hat bewiesen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Man findet sie mit dem Sieb des Eratosthenes, indem man alle Vielfachen von 2, 3, 5 und 7 streicht und auch die 1 weglässt“, erklärt Clemens Hellmann (12). Auf dieser Grundlage, baut er seine Forschung zu Primzahlen und Mirpzahlen (den umgekehrten Primzahlen) auf. Der Sechstklässler hat Auffälligkeiten von Prim- und Mirpzahlen in verschiedenen Stellenwertsystemen untersucht. Inspiration hatte der Mathe-Fan bei der „langen Nacht der Mathematik” erhalten.

Jule Hannah Tappe und Friederike Wacker (beide 15) treten im Bereich Chemie an. Sie haben das Vorkommen von Mikroplastik im Spielsand öffentlicher und privater Sandkästen unter Berücksichtigung der verwendeten Abdeckungen und der Frequentierung untersucht.

Ergebnisse werden am Samstag präsentiert

„Untersuchungen zum Vorkommen in Meeressand gibt es schon viele. Uns hat der Sand interessiert, mit dem Kinder in heimischer Umgebung in Berührung kommen“, erklärte Jule. Für ihre Untersuchungen haben die Teenager das Labor der Uni Bielefeld besucht, wo sie das Mikroplastik ihrer Proben in einem auf den unterschiedlichen Dichten beruhendem Trennverfahren extrahiert haben.

Am Samstag, 15. Februar, werden in Herford alle Beiträge von 14 bis 16.45 Uhr präsentiert.