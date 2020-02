Helfer am Stuckenberg: Förster Timur Beck freut sich über die Unterstützung. Dank ihr finden 1000 Gehölze auf dem Weg zum Bismarckturm ihren Platz. Foto: Hoffmeier

Von Sophie Hoffmeier

Herford (WB). Wenn die Helfer am Stuckenberg sich in ein paar Jahren auf den Weg zum Bismarckturm machen, dann können sie hoffentlich die Bäume bewundern, die sie am Wochenende gepflanzt haben. Dort ist eine Allee aus neuen Sorten entstanden.