Von Ralf Meistes

Kreisparteitag am 29. April

Die Mutter eines Sohnes soll auf dem Kreisparteitag am 29. April nominiert werden. Dorothee Schuster ist Juristin, gelernte Bankkauffrau und arbeitet als Teamleiterin bei der Agentur für Arbeit in Herford. In ihrer Freizeit engagiert sie sich unter anderem für das THW in Bünde. Darüber hinaus ist sie im Vorstand der CDU-Ortsunion Bünde-Mitte/Süd aktiv. Insgesamt ist die 36-Jährige politisch bislang jedoch nicht so sehr in Erscheinung getreten.

Wenn am 13. September Kommunalwahlen sind, dann wird die Bünderin gegen den bisherigen Landrat Jürgen Müller antreten. Der Vlothoer verfügt über viel Erfahrung in der Kreisverwaltung, ist seit Oktober 2015 Landrat und war zuvor viele Jahre als Dezernent tätig. Die CDU setzt eine junge Kandidatin gegen den 60-jährigen Müller.

Letzte Landrätin war Lieselore Curländer

Bei der Landratswahl 2015 setzte sich Jürgen Müller als Kandidat von SPD und Grünen gegen Bernd Stute durch, der für die CDU angetreten war. Müller löste damals den CDU-Landrat Christian Manz ab. Die CDU will alles daran setzen, dass ab Herbst eine CDU-Landrätin ins Kreishaus an der Amtshausstraße einzieht. Dorothee Schuster wäre im Übrigen nicht die erste Landrätin mit CDU-Parteibuch im Kreis Herford. Von 2003 bis 2009 bekleidete Lieselore Curländer diesen Posten.

CDU-Herford noch ohne Bürgermeisterkandidat

Müller hatte seine eigene Kandidatur bereits im Juli vergangenen Jahres bekannt gegeben. Als möglicher Kandidat für die CDU war zuvor auch immer mal wieder Jörg Düning-Gast, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Hiddenhausen, genannt worden. Nun soll es also Dorothee Schuster richten. Während sich die CDU auf Kreisebene geeinigt hat, warten die CDU-Mitglieder in Herford noch darauf, wer als Bürgermeister-Kandidat antreten wird.