Der Angeklagte sitzt in der JVA Brackwede in Untersuchungshaft. Foto: dpa

Von Bernd Bexte

In einem Brief, der erst jetzt zum Prozessbeginn bekannt wurde und von dem bislang selbst sein Verteidiger nichts wusste, schildert er seiner Schwester, wie er in der JVA Brackwede bedroht werde.

Er sei dort zusammengeschlagen worden, habe mehrere Rippenbrüche davon getragen, sagt er dann auch noch. Die Anstaltsleitung wisse Bescheid, Anzeige habe er jedoch nicht erstattet. Er verbringe aus Angst vor weiteren Übergriffen den ganzen Tag in seiner Zelle. Selbst zum Arzt traue er sich nicht, „weil ich da mit anderen hin muss“.

Prozess geht am 24. Februar weiter

Der mehrfach Vorbestrafte soll 2012 und 2013 in vier Fällen ein damals zehnjähriges Mädchen aus dem Bekanntenkreis im Intimbereich angefasst und versucht haben, mit dem Finger in dessen Vagina einzudringen. Das Mädchen habe sich jedoch gewehrt. Hier steht deshalb der Vorwurf des versuchten schweren Missbrauchs im Raum.

Auch in dem zweiten von der Bielefelder Staatsanwaltschaft angeklagten Fall soll der alleinstehende Deutsche die Abwesenheit der Eltern ausgenutzt haben. Im Mai 2019 soll er sich zwei Mal alleine mit einem damals neun Jahre alten Mädchen in der Wohnung der Familie in Herford aufgehalten haben. Laut Anklage filmte er mit seinem Handy, wie er das Mädchen unter dessen ärmellosen Top anfasste und an der Brust streichelte.

Er soll sich im vergangenen Sommer selbst – in angetrunkenem Zustand – bei der Polizeiwache an der Hansastraße angezeigt haben. Erst am Tag darauf wurde er festgenommen. „Zu einem späteren Zeitpunkt wird mein Mandant sich umfänglich zu den Vorwürfen äußern“, kündigte am Montag sein Anwalt Christian Thüner an. Der Prozess wird am 24. Februar fortgesetzt.