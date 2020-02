Herford (WB). Klassiker, Rock’n Roll und Hardrock: Am 14. März wird es beim Kneipenfestival laut in der Herforder City.

Die Creapers schwören auf Rock‘n’Roll. Und die heimische Band Fall Out kündigt „konsequenten und graden Rock der härteren Gangart“ an. Sie sind ebenso mit von der Partie wie die Band Touch of Soul, die Liedern von Janis Joplin bis Eric Clapton spielen will. Das Kneipenfestival startet in Herford am 14. März.

Präsentiert wird die Innenstadt-Partymeile von der Herforder Brauerei. Das Programm stehe so gut wie fest, lässt der Organisator, die Gastro Event GmbH, wissen. Die Tickets seien an die beteiligten Gastronomen der Herforder Nacht gerade rausgegangen, in den nächsten Tagen beginne der Vorverkauf.

Die Tickets kosten im Vorverkauf 14, an der Abendkasse 17 Euro. Der Kauf einer Karte berechtigt zum Eintritt in alle Lokale, die beim Kneipenfestival mitmachen. In den vergangenen Jahren wurde stets mehr als 2000 Besucher gezählt. Das genaue Programm wollen die Veranstalter in den nächsten Tagen bekannt geben, wobei sie Wert auf Vielfalt legen. Der Stilmix, den sie nennen, umfasst Rockklassiker, Reggae, Soul, Funk und Schlager.