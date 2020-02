Von Ralf Meistes

„Sie bringt Führungserfahrung mit“

„Sie bringt Führungserfahrung mit, hat sich in den vergangenen Jahren ehrenamtlich engagiert, ist seit zehn Jahren in der CDU, hat den Blick von außen und ist quasi ein Gegenentwurf zum jetzigen Landrat“, stellte CDU-Kreisvorsitzender Tim Ostermann die Kandidatin in spe vor.

Schuster selbst sieht sich durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit beim Technischen Hilfswerk (THW) im Kreis Herford gut vernetzt. Mit 20 fing sie dort an, heute ist die 36-jährige stellvertretende Dienststellenleiterin/Stabsleitung beim THW in Bünde. Angesichts von Orkantief „Sabine“ hatte Dorothee Schuster am vergangenen Wochenende viel zutun. Da sei sie „sturmerprobt“.

Bei der Agentur für Arbeit tätig

Die Mutter eines achtjährigen Sohnes ist mit Martin Schuster, CDU-Bürgermeisterkandidat in Bünde, verheiratet. Beruflich ist die gebürtige Bünderin seit 2013 bei der Agentur für Arbeit in Herford tätig, seit 2017 ist sie dort Leiterin der Rechtsbehelfsstelle. „Sie kennt öffentliche Verwaltung und weiß, worauf es bei Personalführung ankommt“, sagte Ostermann.

Nach dem Abitur am Gymnasium am Markt in Bünde 2002 hatte Dorothee Schuster zunächst eine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Sparkasse Herford absolviert. Es folgte ein Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Bielefeld mit dem 2. Staatsexamen 2013. Danach wechselte sie zur Agentur für Arbeit.

Pflege und Gesundheit sind wichtige Themen für den Kreis

Die Zukunftsthemen für den Kreis Herford lauten für die 36-Jährige: Pflege und Gesundheit, Wirtschaft und Arbeit, Mobilität und sicher leben. Falls sich Dorothee Schuster am 13. September gegen Amtsinhaber Jürgen Müller (Kandidat von SPD und Grünen) durchsetzen sollte, wäre sie auch verantwortlich für die Kreispolizeibehörde.

Der Respekt gegenüber Polizisten, aber auch gegenüber Rettungskräften und sonstigen Helfern ist ihr ein wichtiges Anliegen. In puncto Öffentlichkeitsarbeit gibt es aus ihrer Sicht bei der Polizei „noch Luft nach oben“. Es gehe darum, den Kolleginnen und Kollegen, die täglich für die Sicherheit der Allgemeinheit im Einsatz sind, den Rücken zu stärken.

„Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken“

Der gesellschaftliche Zusammenhalt müsse wieder gestärkt werden. „Wichtigste Grundlage ist hierfür aus meiner Sicht ein aktives Vereinsleben in den Städten und Gemeinden“, sagt Schuster. Sie könne hier aus ihrer fast 17-jährigen Erfahrung beim THW sprechen. Mit Blick auf die Entwicklung im Krankenhauswesen betont Schuster, dass es bei der engeren Verzahnung der Krankenhäuser in Herford und Bünde keinen Verlierer geben dürfe.

Kommentar

Eine Frau mit CDU-Parteibuch auf dem Landrats-Sessel: Das hat für die CDU schon einmal geklappt – 2003 mit Lieselore Curländer. Und doch sind die Vorzeichen gänzlich andere. Curländer war damals 47 und brachte als Vlothoer Bürgermeisterin mehr politische Erfahrung mit als Dorothee Schuster heute. Dem CDU-Kreisvorsitzenden Tim Ostermann wird bewusst sein, dass er mit dieser Kandidatenwahl ein Risiko eingeht. Zumal mit Jürgen Müller ein Kandidat von SPD und Grünen zur Wahl steht, der die Kreisverwaltung kennt wie kaum ein anderer. Umso wichtiger wird es für Schuster sein, im Wahlkampf deutlich zu sagen, was sie anders machen würde als der Amtsinhaber. Ralf Meistes