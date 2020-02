Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). „Menschen sind Menschen, egal wer sie sind.“ Wer diese Liedzeile auf das Booklet seiner CD drucken lässt, will zeigen: Dieser Künstler ist auf der richtigen Seite. So wie Werner Vogt, 72 Jahre alt, Musiker und ehemaliger Richter.

Fünf Jahre hat der Herforder den Rest der Welt auf eine neue Veröffentlichung warten lassen. „Rock ‘n’ Roll-Denkmal“ hieß der Vorgänger und Werner Vogt bleibt seinem Stil treu – als da wären Sprechgesang, Gitarren und ambitionierte deutschsprachige Texte. Dass er über eine breite musikalische Versiertheit verfügt, hat er seit Jahrzehnten in zahlreichen Bands bewiesen. Vom Jazzrock bis zur Stimmungsmusik der heimischen Kakadu Combo reicht sein Spektrum.

Jetzt also „Inci“, Vogts zweite Solo-CD. Spätestens nach dem Erfolg des Buches von Sophie Passmann ist der Terminus des alten weißen Mannes zu einem gängigen Etikett geworden. Auch Werner Vogts Textgedankenwelt lässt sich hier verorten – vorausgesetzt, man versteht den alten weißen Mann nicht als nur negativ besetzten Kampfbegriff.

Großen Wert legt der Vater von sechs Kindern auf die richtige Einstellung. Das Titelstück „Inci“, in dem es um eine Frau aus der Türkei geht, legt Zeugnis davon ab. Der Texter positioniert sich gegen Ausländerhass und Duckmäusertum – aber vielleicht wollte Vogt zu viel auf einmal. Sätze wie „Zuerst hat jeder das Recht auf Liebe, auch die aus der Fremde wie du“ wirken verunglückt gönnerhaft.

Ein Schuss Selbstironie

Bei mehr als 50 Minuten Text kann nicht jeder Vers nobelpreiswürdig sein. Aber nach fünf Jahren seit dem Erstling musste das neue Material wohl einfach raus. Das Songwriting im klassischen Sprechrock-Stil überzeugt, an mancher Stelle lässt Vogt sogar Selbstironie zu: „Ich bin der perfekte Mann, ein Modellathlet.“

In einem der Liebeslieder heißt es: „Meine blöde Männlichkeit ist einfach so verdampft.“ Und weil zum richtigen Mann auch das Zulassen von Schwäche gehört, singt/spricht der 72-jährige: „Bin bestimmt kein Sieger/nur ein müder Krieger.“ Auch einen Song, der zum festen Liedgut der Kakadu Combo werden könnte, steuert ein ungewohnt rockender Werner Vogt bei. Er führt zurück in die 50er/60er und handelt von einem Jungen namens Jimmy, von Elvis und Aufbruch, Entenschwanzfrisur inbegriffen.

Erinnerung an das Feuer des Rock ‘n’ Roll

Werner Vogts Musik und seine meist lässig nuschelnde Art lassen den Eindruck eines Mannes entstehen, der glaubt, der Welt künstlerisch nur noch wenig beweisen zu müssen. Keine modischen Trends, eher die gelebte Erinnerung an das Feuer des Rock ‘n’ Roll.

Einen adäquaten musikalischen Begleiter fand er in Mickey Meinert, der nicht nur sein Maschinenraum-Studio zur Verfügung stellte, sondern auch als Multiinstrumentalist mitwirkte. Gastmusiker sorgen für weitere Klangfarben – man darf gespannt sein, ob Vogt sein CD-Programm auch mal live präsentiert.