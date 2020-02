Von Moritz Winde

Herford (WB). In der Nordstadt soll ein moderner Trimm-Dich-Pfad gebaut werden: Die Stadt möchte 50.000 Euro in bis zu zwölf Outdoor-Fitnessgeräte investieren. Der favorisierte Standort liegt im Uhlenbachtal am Fuße des Klinikums.

Wenn der Vorschlag ins Ziel kommt – der Sportausschuss müsste den Plänen am 19. Februar zustimmen – könnte dort Anfang 2021 der erste Schweiß fließen. Eine vergleichbare Anlage steht seit einigen Jahren bereits auf dem Dreische in der Nähe der Grundschule Obering. „Damit haben wir super Erfahrungen gemacht. Das wird gut angenommen“, sagt Stadtsportverbandschef Julian Schütz.

Bürgermeister Tim Kähler sieht nun die Notwendigkeit eines ähnlichen Sportplatzes auch in der Nordstadt. „Die Sozialstruktur ist dort herausfordernder als in anderen Gebieten. Es gibt eine dichte Bebauung, Gärten und andere Bewegungsräume aber sind rar. Die Sportvereine sind nicht so gut angesiedelt – und viele wollen auch lieber nicht in Vereinen organisiert sein.“ Das Umsonst-und-draußen-Konzept sei ideal, um diese Lücke zu schließen. Befragungen hätten ergeben, dass sich etliche Bürger einen Ort zum Sporttreiben wünschten.

Da die Wohnbebauung an dieser Stelle nicht einmal 100 Meter entfernt ist, dürfen im Uhlenbachtal keine lärmintensiven Sportarten ausgeübt werden. Die ebene Wiese eignet sich nach Einschätzung der Verwaltung aber für einen kleinen Fitness-Park, in dem eine Vielzahl von Bewegungen und Muskeln trainiert werden können.

Raus aus der Halle, rein in die Natur: Der Trend zur Bewegung unter freiem Himmel scheint ungebrochen. Das beweist auch das große Interesse an der Aktion „Sport im Aawiesenpark“, die auch diesen Sommer wieder an den Start gehen soll. An Spitzentagen bewegten sich bei der letzten Auflage bis zu 200 Teilnehmer zeitgleich.