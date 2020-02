Tochter Ina Hunger sagt, ihr Vater sei am Freitag ohne Schmerzen friedlich im Eduard-Kuhlo-Heim eingeschlafen. „Er hat das Leben immer geliebt. Am Ende aber wollte er wieder mit meiner Mutter vereint sein. Das war sein Wunsch“, sagt die 52-Jährige. Trotz aller Traurigkeit sei dieser Gedanke auch etwas tröstend.

In der Löhner Pflegeeinrichtung verbrachte Friedrich-Wilhelm Generotzky die letzten Jahre – zunächst gemeinsam mit seiner Ehefrau Sieglinde, von der er im Januar 2019 Abschied nehmen musste. Mit ihr war er 56 Jahre verheiratet gewesen.

Die Familie habe über allem gestanden. Ina Hunger beschreibt ihren Vater als liebevoll: „Er hat uns nie reingeredet.“ Sie kann sich noch gut an die Urlaube erinnern, die die Eltern mit den beiden Kindern einmal jährlich unternahm – trotz der zeitraubenden Arbeit in der Gaststätte.

Friedrich-Wilhelm Generotzky führte jahrzehntelang den Schweichelner Krug in Hiddenhausen, Ende der 80er Jahre pachtete er dann den Schützenhof in Herford. Ina Hunger: „Mein Vater hatte immer ein offenes Ohr für seine Gäste.“

Die Trauerfeier zur Einäscherung findet am morgigen Donnerstag, 13. Februar, um 13 Uhr in der Kapelle des Hauptfriedhofs Schweicheln-Bermbeck am Kapellenweg statt.