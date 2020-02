Herford (WB). Jonglieren mit Bällen und Keulen, Einradfahren mit der Sportfreundin auf der Schulter, Akrobatik mit einer Leiter: Im Zirkusprojekt „Funtastic“ der Turngemeinde Herford (TGH) proben Kinder und Jugendliche einmal in der Woche in der Halle Lübberbruch und werden hier zu kleinen Artisten ausgebildet. Und das bereits seit 25 Jahren! Mit einer großen Show wird dieses Jubiläum am kommenden Samstag, 15. Februar, ab 16 Uhr in der Turnhalle der TG Herford an der Waldfriedenstraße gefeiert.