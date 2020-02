Von Moritz Winde

Herford (WB). Die dicken roten Letter zieren bereits die Fassade, die Schaufenster aber sind noch zugeklebt: In wenigen Wochen eröffnet am Alten Markt im ehemaligen Ladenlokal der Biobäckerei Meffert der Burgerladen „Glückspilz“.

Damit geht die Erfolgsgeschichte der Self-made-Gastronomen weiter: Selcuk „Selli” Erdem (32) und sein Kumpel Umer Butt (29) hatten die Idee zum Fast-Food-Restaurant, das einen Kontrast zu den Branchen-Riesen bilden soll. „Unsere Karte ist klein, aber fein. Wir bieten sechs Burger, drei Bowls und drei Salate. Die Zutaten kommen fast ausschließlich aus der Region, viele sind biologisch erzeugt“, sagt Erdem. Durch die recht geringe Auswahl sei es möglich, kurzfristig auf Wünsche der Kunden zu reagieren. „Und natürlich wird bei uns alles frisch zubereitet.“

Das Lokal in Herford ist die dritte Filiale – in nicht einmal drei Jahren. Auf 100 Quadratmetern entstehen 25 Sitzplätze, weitere kommen auf dem Alten Markt hinzu. Zehn Arbeitsplätze werden geschaffen. Auch einen Lieferdienst soll es geben. Zwei „Glückspilze“ – die Inneneinrichtungen sind stets kunterbunt – gibt’s schon in Bielefeld. Umsatzzahlen nennen die Chefs nicht, aber: „Es läuft sehr gut. Wir wollen weiter wachsen“, sagt Umer Butt.

Das Geschäft soll allerdings komplett in Familienhand bleiben, so dass Selcuk Erdems Cousin Ömür (31) die Filialleitung in der Hansestadt übernimmt. Erdem: „Es gibt viele Interessenten. Franchise ist für uns aber kein Thema.“ Die Eröffnung in Herford ist für Ende März/Anfang April geplant – je nachdem, wie schnell die Renovierung abgeschlossen sein wird.