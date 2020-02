Herford (WB). Gesundheitsgefährdende Zustände hat die Polizei bei Kontrollen von verschiedenen Barbetrieben in der Nacht zu Freitag festgestellt. Gemeinsam mit dem Hauptzollamt Bielefeld kontrollierten die Beamten Lokale in Herford, Löhne und Bünde.

In drei Bars lag die Schadstoffkonzentration dabei im gesundheitsgefährdenden Bereich. In einem Fall war sogar eine temporäre Schließung notwendig, weil die Alarmmelder der Polizeibeamten für Kohlenstoffmonoxid (CO) beim Betreten der Bar anschlugen. In einem anderen Fall waren Brandgefahren nicht auszuschließen

Der Einsatzleiter der Polizei Volker Huß bezeichnet die Überprüfungen als Erfolg: „Es war allerdings erschreckend, wie viele strafbare Verstöße die Beamten feststellen mussten“, sagte er. Die Ergebnisse der zahlreichen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten müssten noch abschließend zusammengetragen werden.

An der Einsatzkonzeption mit unangekündigten gemeinsamen Kontrollen dieser Art will die Herforder Polizei festhalten.