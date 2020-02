Relativ glimpflich ist ein Kellerbrand an der Graf-Kanitz-Straße am Freitagabend ausgegangen. Ernsthaft verletzt wurde niemand, die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten lediglich einen Hund aus einer der sechs Wohnungen des Mehrfamilienhauses retten. Foto: Peter Monke

Herford (WB/ptr). Zu einem Kellerbrand an der Graf-Kanitz-Straße ist die Feuerwehr am Freitagabend ausgerückt. Das Feuer war gegen 19 Uhr in einem Sechs-Parteien-Haus ausgebrochen, ernsthaft verletzt wurde niemand.