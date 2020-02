Von Daniela Dembert

Bei so viel Temperament und jugendlicher Frische mochte es manch einer der 150 Besucher des Karnevals im Grün Gold Haus wohl kaum glauben, aber das Eilshauser Männerballett „Die Bonifettis” feierte in der Prunksitzung am Samstag ein Jubiläum: Seit einem Vierteljahrhundert sind die bärtigen Schönheiten nun schon dabei und sogar die Hälfte der Gründungsmitglieder tanzt noch mit.

Herrlicher Herforder Karneval Fotostrecke

Foto: Daniela Dembert

Die atemberaubenden tänzerischen Leistungen des Septetts (so mancher Tänzer schied verletzungsbedingt aus) um Bettina Riedel honorierte der Elferrat nicht nur mit reichlich Konfettisalven sondern auch mit einem „Oscar“. Absolut angemessen, verhieß das diesjährige Motto doch, die 60. Auflage der Prunksitzung sei mindestens so „Legendär wie Woodstock, glamourös wie die ‚Oscars‘”.

In die Liga oscarreifer Darbietungen reihten sich auch die Chili Kitten ein, die mit ihren frechen Tanzperformances den „Bonifettis“ Konkurrenz zu machen suchten. In der Kategorie „karnevalistisches Männermobbing” räumte Sabine Jedaschko ab, die Auszeichnung für Politisches in der Bütt ging an Stefan Schmedding, der der Lokalpolitik unter anderem das OWL-Forum unter die Nase rieb. „Als Leuchtturm für die Region, mit Millionen von Euros – wen juckt das schon?!”

Schunkelrunde ist „geliebt und gefürchtet“

Auch die „Seniorinas“, Herfords „Kabarettseniorinnen“, wie sie vom HHK-Vorsitzenden und Moderator Wolfgang Welscher liebevoll genannt wurden, trugen für ihre Sketche eine der begehrten Trophäen mit nach Hause.

Fürs Musikalische sorgte der Elferrat höchst persönlich. In der Schunkelrunde, laut Welscher „geliebt und gefürchtet“, brachten die Jecken Gassenhauer wie „Tür an Tür mit Alice“, „Cordula Grün“ und „Hulapalu“ in Live-Performances auf die Bühne. So viel närrischer Gesang schrie (im wahrsten Sinn) nach einem „Oscar“ für Mut, Lebensfreude und Spaß in der fünften Jahreszeit.