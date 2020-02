Herford (WB). Es hat diesmal zwar nur für einen ersten Platz für die Schüler aus dem Kreis Herford gereicht, aber mit jeder Menge Spaß und Erfindergeist sind alle trotzdem am Start gewesen: 17 von 57 Projekten kamen bei Regionalwettbewerb von Jugend forscht/Schüler experimentieren aus Herford, Enger oder Bünde. Am Samstag stellten sie sich in den Räumen der Sparkasse dem Urteil der Jury.