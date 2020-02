Sie kommen immer mit einem Lächeln in die Patientenzimmer: die Grünen Damen Reintraut Wichert (links) und Adelheid Erdbrügger. Sie reden mit den Patienten, helfen ihnen beim Essen, schenken ein Glas zu Trinken ein oder machen kleine Besorgungen. Und dafür sind ihnen die Patienten sehr dankbar. Foto: Kathrin Weege

Von Kathrin Weege

Herford (WB). Sie nimmt ihre Fingerringe ab, legt die Armbanduhr beiseite – wäscht sich noch einmal die Hände. Dann schlüpft Reintraut Wichert in den mintgrünen Kittel, schießt die Knöpfe und macht sich auf den Weg auf die Stationen im Mathilden-Hospital. Als Grüne Dame kümmert sie sich ehrenamtlich um die Patienten. Ein bisschen reden, Hilfe beim Butterbrotschmieren oder kleine Besorgungen – all das übernehmen die gut 15 Grünen Damen gerne.

Mit einem Lächeln auf den Lippen

Mit einem strahlenden Lächeln öffnen Reintraut Wichert – sie leitet seit 16 Jahren die Grünen Damen – und Adelheid Erdbrügger die Tür eines der Zimmer. Die Patientin, die schon öfter in dem Krankenhaus lag, freut sich über den Besuch. „Nach meiner letzten Operation kam auch eine der Frauen zu mir und fragte, ob sie was für mich tun könnte. Ich sagte nur, ich habe Schmerzen. Ich möchte meine Ruhe“, erinnert sich die Frau im Krankenhausbett. Die Grüne Dame habe sich damals einfach zu ihr gesetzt, ihre Hand genommen, sie gestreichelt und ihr etwas erzählt.

„Plötzlich habe ich gemerkt: Ich höre ihr zu und vergesse den Schmerz dabei. Das tat sehr gut“, berichtet sie. Genau das sind die Momente, die den Grünen Damen – sie sind am Mathilden-Hospital im Alter von 56 bis 82 Jahre – viel zurückgeben. „So ein Lob bedeutet eine Menge“, sind sich alle einig. Von Montag bis Samstag besuchen sie zwischen 8 und 11 Uhr alle Stationen. Immer zwei von ihnen sind im Einsatz, in die Zimmer gehen sie aber alleine. Das Krankenhaus spendiert ihnen zum Dank ein Frühstück in der Cafeteria.

Nicht immer aber ist die Arbeit einfach. „Man darf das nicht zu nah an sich heranlassen, was man hört, sollte es nicht mit nach Hause nehmen“, meint Regina Lenz. Sie ist mehrmals die Woche im Einsatz. Mit Gesprächen nimmt sie den Patienten beispielsweise die Angst vor einer OP oder verkürzt ihnen zumindest die Wartezeit darauf.

Schicksale gehen nahe

„Vor allem auf der ‚Inneren‘ gehen einem die Schicksale leicht mal etwas näher. Da sind ältere Menschen, die mit Sauerstoff versorgt und künstlich ernährt werden. Sie erzählen, dass sie Angst haben, dass sie das alles nicht schaffen, nie wieder richtig essen können“, sagt Lenz. Andere hätten Angst, dass sie nicht mehr in ihr Zuhause zurückkämen und ins Heim müssten. „Da hilft es, wenn man jemanden zum Reden hat“, weiß Reintraut Wichert.

Alle zwei Monate treffen sich alle Ehrenamtlichen zu einem Kaffeetrinken. Dann kann über das Erlebte geredet werden. Damit jeden Tag ein Duo im Einsatz ist, gibt es extra einen Dienstplan, den Renate Sprungmann erstellt. „Fällt eine aus, suchen wir Ersatz“, sagt sie.

„Grüne Tante”

Die Grünen Damen sind ihrer ehrenamtlichen Arbeit treu verbunden. Elke Schmidt (71) und Christa Beckmann (82) sind beispielsweise seit 33 Jahren dabei. Dennoch suchen die Ehrenamtler „Nachwuchs“. „Wer Lust hat, bei uns mitzumachen, kann sich an die Rezeption wenden und seine Nummer dort hinterlassen. Ich rufe dann zurück“, sagt Wichert. Gemeinsam mit den Interessenten – es dürfen auch gerne Männer sein – geht sie dann auf Runde über die Stationen. Vier Wochen kann man so erst einmal in die Arbeit hineinschnuppern. „Eines muss den Neuen klar sein: Sie sind zur Verschwiegenheit, über die Dinge, die sie hier mitbekommen, verpflichtet. Das müssen sich auch unterschreiben“, sagt die Leiterin der Grünen Damen.

Manmachmal verwechselt auch jemand den Namen der Ehrenamtlichen. „Da hört man schon mal: Da kommt die ‚Grüne Tante‘“, erzählt Regina Lenz und muss lachen. Ihre Antwort ist dann keck: „Ich bin eine Grüne Dame. Nicht zu wechseln mit ‚Grüner Tante‘. Das ist ein Putzmittel!“ Ein bisschen Spaß muss eben auch sein.

Pink Ladies

1969 wurde in Deutschland die erste Gruppe der „Grünen Damen“ von Brigitte Schröder, Frau des damaligen CDU-Bundesministers Gerhard Schröder, nach dem amerikanischen Vorbild der „pink ladies“ ins Leben gerufen. Die Idee hatte sie nach einer USA-Reise mitgebracht. Statt allerdings im pinkfarbigen Kittel kümmern sich seither in Deutschland die Damen im mintgrünem Bekleidungsstück um Patienten. Die »Grünen Damen« sind eine Gruppe der Katholischen Krankenhaushilfe – am Mathilden-Hospital wird überkonfessionell gearbeitet.