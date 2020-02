Am 28. November hatten Spezialeinsatzkräfte auch ein Haus an der Lockhauser Straße gestürmt. Foto: Bexte

Von Bernd Bexte

Herford (WB). Die polizeilichen Ermittlungen nach der groß angelegten Drogenrazzia Ende November in den Kreisen Herford und Lippe sind beendet. Die Staatsanwaltschaft werde in den nächsten Wochen Anklage erheben, teilt die Bielefelder Justizbehörde auf Anfrage mit.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei hatten am Morgen des 28. November gut ein Dutzend Häuser und Wohnungen gestürmt , unter anderem an der Lockhauser Straße. Drei Männer wurden nach der Razzia wegen des Verdachts des Drogenhandels mit nicht geringen Mengen in Untersuchungshaft geschickt. Zwei Haftbefehle waren bereits ausgeschrieben, ein dritter war im Anschluss an die Polizeiaktion verkündet worden. Die Festgenommenen, unter ihnen Herforder, werden des Handels mit nicht geringen Mengen Kokain und Marihuana beschuldigt.

„Keine Clankriminalität“

Die Staatsanwalt hatte bereits am Tag der Razzia betont, dass es sich nicht um Clankriminalität handele. Die Beschuldigten stammten aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Die Vorwürfe richten sich aber nicht nur gegen die drei Festgenommenen. „Es gibt zahlreiche weitere Beschuldigte“, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Temmen. Der Fall werde in verschiedene Verfahren aufgesplittet, um etwa zwischen Verkäufern und Ankäufern der Drogen strafrechtlich unterscheiden zu können.

Die Polizei war damals mit einem Spezialeinsatzkommando ausgerückt, hatte Fenster und Haustüren aufgebrochen und Blendgranaten geworfen. Warum dieser martialische Einsatz? „Die Polizei versucht, ihre Maßnahmen an das anzupassen, was man erwarten könnte“, erläutert Temmen. Möglicherweise hat ein Garagentor eines gestürmten Hauses dabei eine Rolle gespielt: Das zeigt die Silhouette eines bewaffneten Kämpfers mit kurdischer Flagge in der rechten Hand. Bis 2017 hielt er noch eine Fahne der kurdischen YPG-Miliz, wie ein Foto zeigt, das dieser Zeitung vorliegt.

Ermittlung wegen Flagge auf Garagentor

Der Bielefelder Staatsschutz ermittelte wegen dieses Emblems. Vorwurf: Verstoß gegen das Vereinsgesetz. Denn es sei „zunächst grundsätzlich davon auszugehen, dass es sich bei der YPG um eine Organisation der verbotenen PKK handelt“, teilt der Staatsschutz auf Anfrage mit. Es lägen allerdings inzwischen Gerichtsentscheidungen vor, die eine Strafbarkeit verneint hätten. „Daher werden Verdachtsfälle in jedem Fall an die Staatsanwaltschaft zur Prüfung abgegeben.“ Die hatte ab August 2017 ermittelt. Der Garageninhaber habe allerdings „die Entfernung des Symbols“ zugesagt, teilt der Staatsschutz mit. Was dann auch umgehend geschehen sei. Die Staatsanwaltschaft konnte keine Angaben über den Ausgang des Verfahrens machen. Es sei dann wohl eingestellt worden.