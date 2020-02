Herford (WB/bex). Auf dieses Urteil warten Kommunen in ganz Deutschland: Die Stadt Herford wird, wie angekündigt, eine obergerichtliche Entscheidung im Streit um die Werbung auf Schaltkästen herbeiführen. Das Oberverwaltungsgericht in Münster wird sich als bundesweit erstes damit befassen müssen, nachdem die Stadt vor dem Verwaltungsgericht in Minden eine Niederlage kassiert hatte und in Berufung gegangen war.

Die Streitparteien haben ihre Sicht dem Gericht jetzt noch einmal schriftlich dargelegt. Ein Verhandlungstermin steht allerdings noch nicht fest. Die Stadt möchte rechtlich verbindlich Klarheit in der Sache.

„Wir ducken uns nicht weg“, sagt Beigeordneter Dr. Peter Böhm. Auch wenn der Rechtsstreit teuer werden könne. Dem Vernehmen nach werde dies bis zur jetzt angerufenen zweiten Instanz eine fünfstellige Summe kosten. „Das ist uns klar, und wir wissen auch, dass andere Kommunen sicherlich nicht böse sind, dass wir hier vorneweg gehen“, erläutert Böhm.

Stadt drohte mit Zwangsgeld

Seit Ende 2016 bietet die Rheinkultur Medien GmbH aus Solingen Schaltkästen der Telekom als Werbeflächen an, nach eigenen Angaben in mehr als 6000 Kommunen – auch in Herford. »Wir haben uns damals vertraglich die Rechte für diese Nutzung der Schaltkästen gesichert«, sagt Geschäftsführer Klaus Peter Weber.

Die Stadt ging im Frühjahr 2018 dagegen vor und verwies auf eine erforderliche Sondernutzungserlaubnis, die nicht vorläge und drohte mit einem Zwangsgeld in Höhe von 1000 Euro pro plakatiertem Schaltkasten. Die Stadt orientiere sich an den angeblichen Jahreseinnahmen pro Schaltkasten. Ob die Zahl zutreffend sei, wollte Weber nicht sagen.

Im September kam es zum Prozess vor dem Verwaltungsgericht Minden. Pikant: Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte sich bereits in einem vorangegangenen Eilverfahren mit dem Fall beschäftigt – mit klarem Tenor: Nur wenn die Werbung Passanten und Verkehrsteilnehmer behindere, sei sie unzulässig. „Ich glaube nicht, dass die Richter das jetzt anders sehen“, sagt Alexander Truß, Anwalt der Rheinkultur GmbH. Beide Streitparteien kündigten an, an ihrer bisherigen Argumentation auch im OVG-Verfahren festhalten zu wollen.