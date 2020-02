Die Pflege eines Angehörigen in den eigenen vier Wänden ist häufig eine große Herausforderung. Alte Konflikte brechen auf, neue Verhaltensweisen aufgrund von Demenz führen zum Streit, der auch mal in Gewalt gipfeln kann – von beiden Seiten. Foto: Britta Pedersen/dpa

Herford (WB). Und dann habe ihr dementer Mann wieder mit dem Messer am Bett gestanden und gedroht, ihr die Kehle durchzuschneiden. Was die hochbetagte Frau Familientherapeutin Karin Alex erzählt, ist kein Einzelfall. Gewalt in der familiären Pflege ist nahezu alltäglich – von beiden Seiten. „Doch noch ist das ein Tabu.“ Sie will darüber reden, mit Betroffenen. „Schon das bringt vielen Erleichterung.“

Karin Alex widmet sich seit 30 Jahren dem Thema Demenz, hatte die erste Alzheimer-Selbsthilfegruppe in OWL gegründet. Regelmäßig bietet sie Gesprächstreffen an, aber auch Einzelberatungen – alles ehrenamtlich. Was sie da zu hören bekommt, ist für Außenstehende verstörend, oft nur schwer fassbar: Etwa das Martyrium einer über 80-Jährigen, die ihren dementen Mann pflegt – von ihm aber ständig geschlagen worden sei. „Es war so schlimm, dass sie ins Krankenhaus musste“, erzählt Karin Alex. Der Mann kam ins Heim, wo es dann keine Probleme mehr gegeben habe.

Fehlende Krankheitseinsicht

„Die Betroffenen berichten mir Dinge, die sie sonst niemandem erzählen.“ Natürlich müsse sich erst eine vertrauensvolle Beziehung entwickeln. „Aber wenn die da ist, schütten die Menschen ihr Herz aus.“ Dabei könne die Gewalt auch vom Pflegenden

ausgehen – wenn er sich etwa überfordert, provoziert oder gedemütigt fühle. Es bleibe dann nicht beim zu heißen Essen oder falscher Medikamentengabe. Karin Alex berichtet vom erschütternden Geständnis eines Mannes um die 75, der sich um seine demente Frau kümmert. Als diese sich einkotet und die neue Polstergarnitur beschmiert, schlägt er zu. „Er hat mir gesagt, dass er sie fast totgeschlagen hätte.“

In der Regel funktioniere die Pflege in der Familie, wenn die Beziehung früher intakt gewesen sei. Karin Alex weiß das aus eigener Anschauung: „Ich habe meine Schwiegermutter gepflegt. Zu ihr hatte ich immer ein tolles Verhältnis. Ich konnte ihr ein Stück von dem zurückgeben, was sie mir gegeben hat.“

Das Problem sei, dass Demenz Menschen in ihrem Wesen grundlegend verändere. „Man erkennt sie nicht wieder.“ Hinzu komme häufig eine fehlende Krankheitseinsicht bei den Betroffenen. Und oft brechen lange aufgestaute Konflikte hervor, werden im täglichen belastenden Miteinander ausgelebt. „Dann geht es auch oft um Macht über den anderen.“ Wie bei der Frau, die ihren dementen Vater pflegt, der sie früher vergewaltigt habe. „Sie hat mir offenbart, dass sie die Situation nutzt, um sich an ihm zu rächen, ja ihn sogar gequält hat.“ Sie habe gewusst, dass das nicht richtig sei. „Das hat sie sehr belastet.“

Auch Eifersucht spielt eine Rolle

Bei solchen Aggressionen muss Karin Alex eingreifen. „Ich habe dem Mann einen Heimplatz besorgt, der Frau eine Psychotherapie empfohlen.“ Nicht nur in diesem extremen Fall gelte: „Manchmal ist das Heim besser als die Pflege zuhause.“ So sei auch der Mann, der seine Frau mehrfach mit dem Messer bedroht habe, ins Heim gekommen. „Über den Grund sprechen die Menschen in ihrer Umgebung aus Scham meistens nicht.“ Denn dann sähen sie sich dem Vorwurf ausgesetzt, ihren Partner abgeschoben zu haben. „Die Betroffenen müssen dann einiges aushalten.“ Bei Paaren spiele auch Eifersucht ein Rolle – selbst im hohen Alter. So erzählt Alex von einem dementen Mann, der seine Frau eingeschlossen habe, da er glaubte, sie treffe sich „mit einem anderen“.

Aber wie sollen Pflegende reagieren, wenn die Situation eskaliert? „Einfach weggehen, die Situation verlassen.“ Es gibt auch Hilfen, damit es erst gar nicht so weit kommt: Karin Alex vermittelt von ihr qualifizierte Gesellschafterinnen, die die pflegenden Angehörigen entlasten. „Es ist meine Lebensaufgabe, mit Menschen ihre schwere Zeit zu teilen.“ Sich zu öffnen falle vielen nicht leicht. „Aber ich verurteile und beurteile nicht“, sagt sie. Interessierte können sich (auch anonym) an Karin Alex wenden, Tel. 05221/66779.

