Herford (WB/hil). Überall in der Innenstadt fehlen Bäume – das sagen die Mitglieder der Initiative Zukunftsbaum. Sehen das andere Bürger auch so? „Dieser Meinung schließen sich zwar viele Bewohner an. Aber mit unserer Aufforderung, uns Fotos von kargen Flächen zu schicken, sind wir eher auf taube Ohren gestoßen. Das ist doch sehr enttäuschend“, sagt die Sprecherin der Initiative, Inez Déjà.

Um mehr Grün auf die Herforder Straßen und Plätze zu holen, hatte die Gruppe im Herbst vergangenen Jahres nach Vorschlägen gefragt, wo in der Innenstadt mehr Bäume gepflanzt werden sollten. Die Herforder wurden gebeten, Fotos zu schicken – was aber kaum jemand getan hat.

Premiere für Herford

„Viele Bürger schimpfen darüber, dass die Flächen zu großzügig versiegelt werden, dass bei Baumaßnahmen die Ausgleichsflächen für Neuanpflanzungen eher außerhalb der Innenstadt gesucht werden“, sagt Déjà. Dabei habe sich gerade erst im letzten Sommer gezeigt, wie wichtig bei so einer Hitze ein Schatten spendender Baum sein kann. Er gebe frische Luft, filtere die Staubpartikel, sei Nahrungsquelle für Mensch und Tier.

Auch wenn das Fotoprojekt wenig Resonanz erfahren hat, will sich die Initiative Zukunftsbaum weiter für mehr Bepflanzungen in der Innenstadt engagieren. Inez Déjà nennt als Beispiel eine Pflanzen-Tauschbörse. In Herford habe es so eine Aktion bisher nicht gegeben, zahlreiche andere Kommunen hätten damit viel Erfolg.

Bienenzüchter ins Boot holen

Dabei geht es allerdings weniger um Bäume als um Blumen, Kräuter und Stauden. „Es könnten aber auch Setzlinge getauscht werden“, sagt Inez Déjà. Immerhin wurden jüngst erst Setzlinge amerikanischer Eichen verteilt, was in Herford gut angenommen worden sei. Der BUND und die Bienenzüchter will man mit ins Boot holen. Vorstellbar wäre, so Inez Déjà, diese Tauschaktion auf dem Gänsemarkt. Erste Vorgespräche habe es schon gegeben.