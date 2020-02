Doch mit den unnötig ausgedruckten Bons wird nicht nur Papier verschwendet, sie sind auch gesundheitlich bedenklich. „Abgesehen davon, dass die Bons der Umwelt schaden, enthält das für Bons benutzte Thermopapier oftmals gesundheitsschädliche Stoffe, wie Bisphenol A“, führt BUND-Kreisgruppensprecher und Chemiker Bernd Meier-Lammering aus.

In einer Studie des BUND konnten in 14 von 19 Fällen die schädlichen Bisphenole A (BPA) oder S (BPS) nachgewiesen werden. „Bisphenol wirkt sich auf das menschliche Hormonsystem aus“, erläutert Meier-Lammering.

Bons seien eigentlich Sondermüll

Die Chemikalie könne für Unfruchtbarkeit sorgen. „Die besondere Gefährdung hormonartiger Stoffe liegt darin, dass Hormone schon in sehr geringen Mengen, was natürlicherweise ja auch sinnvoll ist, als Botenstoffe bestimmte Vorgänge im Körper beeinflussen“, so der BUND-Sprecher. Dies mache sie so gefährlich. Der mittlere Gehalt an Bisphenol A im menschlichen Blut sei mittlerweile höher als die Konzentration, die bei Mäusen zu einer Beeinträchtigung der Sexualentwicklung führen könne.

Daher gehörten die Bons in den Restmüll, eigentlich sogar in den Sondermüll. Auf keinen Fall dürften die Thermopapiere in die Altpapiertonne getan werden, so würden die Giftstoffe wieder in Umlauf gebracht. Im Kreis Herford würde jeder Einwohner ein halbes Kilo Kassenbons verbrauchen, die auf giftigem Thermopapier gedruckt werden, was für die Umwelt des Kreises Herford eine riesige Umweltbelastung darstellen würde.

Läden zum Auslegen der Petition gesucht

Die Kreisgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Herford (BUND) hat daher eine Petition gegen die Bonpflicht ins Leben gerufen, die an die heimischen Bundestagsabgeordneten Stefan Schwarze (SPD) und Frank Schäffler (FDP) übergeben werden soll.

Die Petition kann online allen Unterstützern unterschrieben werden . Unterschriftenlisten können auch telefonisch unter 0170/7619035 oder per Email unter bund.herford@bund.net angefordert werden. Der BUND sucht im Kreis Herford auch Läden, die Unterschriftenlisten auslegen wollen und ungewollte Kassenbons sammeln.