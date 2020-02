Herford (WB). Ein Mann hat am Dienstag in Herford eine Polizistin ins Gesicht geschlagen. Die Beamtin hatte ihn und einen anderen flüchtigen Mann verfolgt, da sie unter Verdacht standen, Roller gestohlen zu haben.

Dazu kam es laut Mitteilung der Polizei, nachdem sich eine Zeugin gegen 18.50 Uhr auf der Polizeileitstelle gemeldet und die Beamten über einen möglichen Rollerdiebstahl im Bereich der Halberstädter Straße informiert hatte.

Die Polizei fand vor Ort sechs Personen und zwei Roller und kontrollierte die Gruppe. Dabei gelang einigen Verdächtigen die Flucht. Bei dem Versuch, zwei Personen aufzuhalten, habe ein Mann einer Polizistin so stark ins Gesicht geschlagen, „dass diese das Weglaufen der Personen nicht mehr verhindern konnte“, teilt die Polizei mit.

Eine Überprüfung der beiden zurückgelassenen Roller habe ergeben, dass einer davon als gestohlen gemeldet war. Beim zweiten Roller müssen die Eigentumsverhältnisse noch geklärt werden. Beide Fahrzeuge wurden zunächst sichergestellt.

Polizisten konnten im Rahmen der weiteren Fahndung noch zwei Flüchtige in der Nähe aufgreifen. Da der Verdacht bestand, dass beide an den Rollerdiebstählen und an der Körperverletzung beteiligt waren, wurden sie vorläufig in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache nach Herford gebracht. Ob die Verdächtigen für weitere Rollerdiebstähle in Betracht kommen, ist zurzeit noch offen.