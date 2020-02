Auf dem ehemaligen Praktiker-Gelände an der Goebenstraße entstehen derzeit die Fundamente. Foto: Moritz Winde

Herford (WB/mor). Die Arbeiten auf dem Praktiker-Gelände gehen augenscheinlich voran: Bekanntermaßen soll auf dem Areal an der Goebenstraße ein „Mömax“-Möbelhaus der österreichischen XXXLutz-Gruppe entstehen. Das Unternehmen ist jedoch nicht gerade auskunftsfreudig.

Wie ist der Stand der Bauarbeiten, wie der Zeitplan, wann Eröffnung? Das WESTFALEN-BLATT hatte dem Möbelgiganten diese Fragen wiederholt gestellt. „Wir können zum aktuellen Zeitpunkt nur nochmals um Verständnis bitten, dass wir zu Fragen hinsichtlich der Ansiedelung in Herford derzeit keine Auskunft erteilen“, teilte daraufhin XXXLutz-Pressesprecher Volker Michels per E-Mail mit. Weshalb dies so ist, ließ er offen.

Dabei scheint das Einrichtungshaus (22.000 Mitarbeiter, 260 Filialen) nach wie vor an den Herforder Plänen festzuhalten. Derzeit werden die Fundamente für die Stützpfeiler vorbereitet, zuvor wurde bereits das alte Praktiker-Gartencenter abgerissen. XXXLutz will nicht nur das bestehende Gebäude nutzen, sondern auch einen Neubau errichten.

„Mömax“ ist die preiswerte und jugendliche Einrichtungslinie der XXX-Lutz-Gruppe. Der Konzern ist bisher vor allem im süddeutschen Raum tätig, expandiert aber derzeit im großen Stil. Bundesweit gibt es eigenen Angaben zufolge 84 Filialen, davon nur eine in Nordrhein-Westfalen, im rheinischen Würselen. Der Baumarkt war 2013 im Zuge der Insolvenz der Praktiker-Kette geschlossen worden und steht seitdem leer.