Geschäftsführer Peter Wehrmann steht vor dem neuen Edeka-Markt an der Löhner Straße, in den Händen hält er die Pläne. Über ihm ist schon das Banner zu sehen, das die offizielle Eröffnung am 12. März ankündigt.

Von Sonja Töbing

Hiddenhausen (WB). Noch herrscht auf dem Parkplatz von Edeka Wehrmann an der Löhner Straße in Eilshausen ein gewisses Chaos. Doch schon am Donnerstag, 12. März, soll der neue Supermarkt eröffnen.

Dabei war die offizielle Einweihung eigentlich schon für Ende Februar vorgesehen, wie Peter Wehrmann im Gespräch mit dem HERFORDER KREISBLATT berichtet: „Leider gab es einige Verzögerungen, weil Erd- und Versorgungsleitungen umgelegt werden mussten.“

2500 Quadratmeter, 90 Mitarbeiter

Bereits vor Beginn der Bauarbeiten vor rund einem Jahr habe es einige Hindernisse gegeben. „Wir mussten umfangreiche Gründungsarbeiten vornehmen, da der Boden hier vor allem aus Sand, Schiefer und Kohle besteht, also sehr weich ist. Das hat sich leider erst bei einem zweiten Bodengutachten herausgestellt.“ Eine Standort-Alternative habe es jedoch nicht gegeben. „Wir sind hier mittendrin im Dorf, das wissen unsere Kunden zu schätzen“, betont der Geschäftsführer.

Wenn sich am Donnerstag, 12. März, die Türen öffnen, erwartet die Besucher ein heller, geräumiger und hochmoderner Supermarkt. Auf 2500 Quadratmetern bieten Peter Wehrmann und sein dann 90-köpfiges Team ein umfangreiches Lebensmittel-Sortiment an. Zum Vergleich: „Unser jetziger Markt, den es seit 1987 gibt, hat nur eine Fläche von 1500 Quadratmetern.“

Zusätzliche Dienstleistungen

Peter Wehrmann betont, dass eine Sanierung beziehungsweise ein Umbau des nunmehr 33 Jahre alten Gebäudes zu aufwändig und teuer gewesen wäre. „Da hätten wir energie- und brandschutztechnisch viel zu viel machen müssen.“ Zudem habe sich das Einkaufsverhalten im Laufe der Jahrzehnte verändert – und diesen neuen Ansprüchen werde der Neubau gerecht.

So gebe es beispielsweise einen integrierten Getränkemarkt mit separatem Eingang und Leergutautomaten, eine Lotto-Annahmestelle, ein Tabakwarenfachgeschäft, Selbstbedienerkassen und einen Bereich, in dem kostenlos jene Lebensmittel angeboten werden, die sonst im Müll landen würden. „Wer mag, kann eine kleine Spende in unser Sparschwein werfen, der Erlös kommt dann Einrichtungen hier in Hiddenhausen zugute“, berichtet der Geschäftsmann.

Küche und Mitfahrerbänke

In der ersten Etage seien die Wehrmann-Akademie mit Schulungsraum sowie eine Küche eingerichtet worden, die sowohl von den Mitarbeitern als auch von interessierten Kunden für Koch-Events genutzt werden können. „Und dann stellen wir direkt vor dem Markt noch so genannte Mitfahrerbänke auf. Die Idee ist, dass sich die Menschen aus den jeweiligen Ortsteilen, die nicht so mobil sind, dort hinsetzen können, um dann von einem anderen Kunden mit zurück in ihren Heimatort genommen zu werden“, erzählt Peter Wehrmann

Wenn der neue Markt eröffnet worden ist, soll das alte Gebäude abgerissen werden, um Raum für Parkplätze zu schaffen. Danach folgt dann der Neubau des etwa 2000 Quadratmeter großen Fachmarktbereichs, in dem die Drogeriekette DM, Ernstings Family sowie ein Haushaltswarengeschäft untergebracht werden sollen. Über die Höhe der Investitionskosten möchte Peter Wehrmann keine Auskunft geben. „Sie sind sehr hoch, soviel dazu.“ Doch lohne sich jeder ausgegebene Cent, immerhin sei Edeka Wehrmann seit jeher ein Treffpunkt für alle Hiddenhauser.

Angebote und Aktionen

„Ich möchte mich bei allen Anwohnern hier vor Ort von Herzen für ihre Geduld bedanken. Mit einer so großen Baustelle direkt vor der Tür zu leben, ist nicht immer schön. Aber uns wurde viel Verständnis entgegengebracht“, sagt Peter Wehrmann. Als Dankeschön gebe es am Eröffnungstag zahlreiche Angebote und Aktionen – aber natürlich nicht nur für die Anlieger.