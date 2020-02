Ein damals zunächst anonymer Spender hatte dies ermöglicht. Seit genau einem halben Jahrhundert erheben nun die Gläubigen in Herfords größtem Gotteshaus ihr Haupt zu dem markanten Symbol für Tod und Auferstehung.

Der damalige Münsterkirch-Pfarrer Dr. Paul-Gerhard Meuß erinnert sich: „Die Vorgeschichte geht bis in die 1950er Jahre zurück, bis in die Zeit meines Vorgängers Hans Christoph von Hase, der hier ab 1954 Pfarrer war.“ Schon damals sei die Idee für die Aufhängung eines modernen Triumphkreuzes aufgekommen.

In Bronze gegossen

Hau-Ruck: Mehrere Arbeiter wuchten vor 50 Jahren das 720 Kilogramm schwere Triumphkreuz vom Anhänger. Hau-Ruck: Mehrere Arbeiter wuchten vor 50 Jahren das 720 Kilogramm schwere Triumphkreuz vom Anhänger.

Meuß kam 1958 als Pfarrer an die Münsterkirche. „Nach der großen Renovierung in diesen Jahren sprach mich Dieter Ernstmeier an. Er sagte zu, das Kreuz zu stiften“, erzählt der heute 91-Jährige. Allerdings wollte der 2001 verstorbene Unternehmer und Mäzen – wie es Ernstmeiers bescheidener Art entsprach – nicht in der Öffentlichkeit genannt werden.

Und so geschah es: „Das Presbyterium hatte drei Entwürfe zur Auswahl.“ Den Zuschlag erhielt Ulrich Henn (1925-2014), ein bekannter Bildhauer sakraler Kunst. Er gestaltete unter anderem zehn Jahre später die Westportale der National Cathedral in der US-Hauptstadt Washington.

Henn war von seinem Wohnort in der Eifel extra nach Herford gereist, um das Aufhängen des Kreuzes durch Mitarbeiter des Herforder Baubetriebes Kreibe & Sohn zu überwachen. Zwei Jahre zuvor hatte er die Form für das Kreuz geschaffen, dessen Balken je 2,70 Meter lang und 68 Zentimeter dick sind. 1969 wurde es in der Stuttgarter Metall- und Kunstgießerei Burger in Bronze gegossen.

Ehemaliger Münster-Pfarrer veröffentlicht Buch

„Das große Kreuz im Herforder Münster“: So lautet der Titel eines Buches von Pfarrer Meuß.“ Foto: Winde „Das große Kreuz im Herforder Münster“: So lautet der Titel eines Buches von Pfarrer Meuß.“ Foto: Winde

„Dies Kreuz wird in Hinblick auf die nach der Reformation recht schmucklos gewordene Hauptkirche der Werrestadt einen sehr beachtenswerten, künstlerischen Mittelpunktes des Gotteshauses bilden“, gab der Chronist des WB damals seiner Hoffnung Ausdruck. Er sollte Recht behalten.

Das Triumphkreuz, in dessen Mitte Jesus als auferstandener Erlöser erscheint, ist seitdem zentraler Blickfang in der Münsterkirche. Die Motive am waagerechten Kreuzbalken zeigen das irdische Leben des Gottessohnes, links als leidenden, rechts als handelnden Christus. Am oberen Ende des senkrechten Balkens sind die himmlischen Tore Jerusalems aus der Offenbarung zu sehen, unten zwei alttestamentarische Szenen. Die Idee zu dieser Gestaltung hatte damals Pfarrer Meuß.

Für ihn ist das Kreuz der Mittelpunkt des Münsters, ja, von so zentraler Bedeutung, dass er anlässlich des 50. Jahrestages darüber ein Buch geschrieben hat. Der Titel ist naheliegend: „Das Große Kreuz im Herforder Münster“. Es ist in der Buchhandlung Otto erhältlich.