Vor dem Herforder Rathaus wird am Freitag, 21. Februar, um 11 Uhr der Opfer des Anschlags von Hanau gedacht.

Herford (WB). Mit Trauerbeflaggung vor dem Rathaus hat die Stadt Herford am Donnerstag auf den Anschlag in Hanau reagiert, bei dem ein 43-jähriger Deutscher zehn Menschen und sich selbst getötet hat – mutmaßlich aus rechtsextremistischen Gründen.

Am Freitag, 21. Februar, soll um 11 Uhr außerdem vor dem Rathaus der Opfer gedacht werden. Neben den Mitarbeitern der Verwaltung ruft Bürgermeister Tim Kähler alle Herforder dazu auf, sich daran zu beteiligen.

„Die Geschehnisse in Hanau sind unfassbar. Es macht mich wütend, wie weit es in Deutschland gekommen ist. Ab heute muss mehr denn je gelten, dass es keine Toleranz gegenüber Hass, Faschismus, Rassismus und den Feinden unserer Demokratie geben darf. Wir alle sind aufgerufen, zusammen Zeichen zu setzen“, schreibt Kähler in einer Stellungnahme.