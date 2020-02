Von Ralf Meistes

Die Argumentation von Bürgermeister Tim Kähler geht so: Es ist besser, Geld in ein neues Projekt zu stecken als in die Sanierung von zwei alten Gebäuden, wie es das Theater und der Schützenhof nun einmal sind.

In den vergangenen Jahren, das ist für den Schützenhof festzuhalten, wurde nur das Nötigste gemacht. Und auch im Theater ist der Sanierungsstau groß. Bevor die Ratsmitglieder also über ein Großprojekt entscheiden, sollten sie sich über den Ist-Zustand informieren. Das ist die Mindestanforderung.