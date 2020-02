Herford (WB). Wegen Arbeiten an einer Gasleitung wird es ab Dienstag, 25. Februar, höchstwahrscheinlich Staus und Verkehrsstörungen im Bereich um die Bielefelder Straße in Herford geben.

Im Auftrag der Stadtwerke Herford wird das bereits am Westring neu verlegte Gashauptrohr an das Rohr in der Bielefelder Straße angeschlossen. Am Dienstag beginnen die Arbeiten, die in mehreren Bauabschnitten erfolgen. Dafür wird die Bielefelder Straße jeweils halbseitig gesperrt. Der Verkehr im Einmündungsbereich wird durch eine Ampel geregelt, die auch für Fußgänger geschaltet wird.

Die Arbeiten sollen nach etwa eineinhalb Wochen abgeschlossen sein, teilt die Stadt mit. Der Lkw-Verkehr werde wegen der eingeschränkten Platzverhältnisse für etwa 2 bis 3 Tage vom Westring nicht nach rechts stadtauswärts in die Bielefelder Straße einbiegen können. Eine Umleitung für Lastwagen wird am Westring über die Diebrocker Straße, Niederstraße / Engerstraße und Wittekindstraße zurück zur Bielelelder Straße ausgeschildert.