Zu der spontan aufgerufenen Gedenkminute kann Bürgermeister Tim Kähler an die 500 Menschen begrüßen. Sie stehen Seite an Seite, rücken zusammen, gedenken der Opfer von Hanau. Foto: Moritz Winde

Von Bärbel Hillebrenner

Herford (WB). In Scharen strömen die Menschen auf den Rathausplatz, stehen Schulter an Schulter. Bürger verschiedener Nationalitäten, Junge und Alte, Männer und Frauen, mit Kindern und Hunden. Sie wollen ein Zeichen setzen gegen Hass und Rassismus – in einer spontanen Gedenkminute für die Toten von Hanau und deren Angehörige.

Schweigeminute in Herford Fotostrecke

Foto: Moritz Winde

Es ist kurz vor 11 Uhr am Freitag. Im Turm der Münsterkirche läuten die Glocken. Sie klingen wie eine Mahnung. Vor dem Rathaus hängen die Fahnen auf Halbmast, Trauerflore flattern im Wind. Immer mehr Herforder wollen zeigen, dass sie sich das rechte Gedankengut, die Ausländerfeindlichkeit nicht gefallen lassen – am Ende sind es an die 500. Auffallend, wie viele Nationalitäten friedlich zusammenstehen; Bürgermeister Tim Kähler sagt später in seiner Ansprache, in Herford würden Menschen aus 100 verschiedenen Ländern leben.

„Ich habe Angst um meine Kinder“

Kähler hatte erst am Donnerstagabend ganz spontan entschieden, die Bürger Herfords zu einer Mahnwache für die Opfer des Massakers von Hanau zu bitten. Dort hatte am Mittwochabend ein vermutlich psychisch Kranker zehn Menschen und sich selbst erschossen – ein Terroranschlag, der später als rassistisch motiviertes Attentat eingestuft wird.

„So schnell kann Hanau auch Herford werden. Ich habe Angst um meine Kinder“, sagt Sibel Gümüs. Die 40-Jährige ist in der Türkei geboren, aber schon als Dreijährige nach Deutschland gekommen. Sie weiß, wie angsterfüllend die Bedrohung von Rassisten sein kann. „Wir wurden oft genug unter Polizeischutz zur Schule gebracht. Wir bekamen Drohbriefe, wurden angefeindet. Und heute? Ist es nicht besser.“

Ähnliche Erfahrung hat Bruno Obens (60) gemacht. Der Herforder war mit einer Türkin verheiratet. „Meinen beiden Söhnen sieht man es natürlich an, dass ein Elternteil ausländische Wurzeln hat. Sobald du eine dunkle Hautfarbe hast, wirst du von vielen Menschen schief angeguckt. Unsere Familie wurde oft angegriffen, aber von beiden Seiten, der türkischen und der deutschen“, berichtet er. Für beide, Gümüs und Obens, ist es selbstverständlich, am Freitag an der Gedenkminute teilzunehmen.

„Wir wollen eine weltoffene Stadt sein“

Das gilt auch für Rentner Manfred Mohning. „Ich war total schockiert, als ich Mittwochabend von dem Anschlag hörte. Das kann jederzeit auch in Herford passieren. Da müssen wir ein Zeichen setzen.“ Birgitt Fischer hat extra einen privaten Termin verschoben. „Ich wohne in einem Ortsteil mit vielen Bürgern, die einen Migrationshintergrund haben. Aber wo kämen wir da hin, wenn alle auf ihren Nachbarn schießen würden. Es ist einfach schrecklich!“

Tim Kähler appelliert in seiner Ansprache, sich gegen Hass und Rassismus zu wehren. „Es ist unerträglich, Witze über Ausländer oder Menschen anderer Hautfarbe zu machen. Gehen wir gemeinsam dagegen an!“ Er werde alles dafür tun, dass bei den nächsten Kommunalwahlen im Herbst keine Partei mit rechtem Gedankengut ins Rathaus einziehen werde. „Wir wollen eine liberale und weltoffene Stadt sein!“ Die 500 Menschen vor dem Rathaus unterstützen diese Aufforderung mit lautstarkem Beifall.

Kommentar

Klare Kante haben viele Herforder gegen Rassismus, Hass und Feinde der Demokratie gezeigt. Sie haben deutlich gemacht, dass sie in unserer Stadt keine Ausländerfeindlichkeit dulden werden. Sie rücken zusammen, stehen Seite an Seite – egal, welcher Nationalität oder Religion. Das hat viele Menschen tief bewegt, sogar Tränen sind geflossen in einer Gedenkminute, in der an die Ermordeten und deren Angehörigen gedacht wurde: „Wir sind Hanau!“ Viele fragen sich nun: Was wird bleiben von dieser spontanen Gedenkminute, von dem demonstrativen Zusammenhalt Herforder Bürger? Wird es in wenigen Tagen wieder vergessen sein? Bitte nicht! Wir wollen jedenfalls nicht zuschauen, wie sich Faschisten und Nazis immer breiter machen. Bärbel Hillebrenner