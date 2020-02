Von Lars Krückemeyer

Herford (HK). Medaillen bei Deutschen, Westdeutschen und Westfälischen Meisterschaften: Die Erfolge der Herforder Nachwuchssportler konnten sich 2019 wieder lassen. Stadt und Stadtsportverband (SSV) erkennen das an und haben am Freitag auf dem Bildungscampus bei der Jugendsportlerehrung Präsente und Urkunden für die Athleten, ehrenamtlichen Helfer und Trainer überreicht. Ausgezeichnet wurden mehr als 100 Kinder und Jugendliche aus 14 Sportarten.

„Wir sind stolz, dass ihr den Namen unserer Stadt überregional bekannt gemacht habt“, dankte SSV-Vorsitzender Jürgen Berger. Nicht zuletzt aus aktuellem Anlass betonten er und Bürgermeister Tim Kähler zu Beginn ausdrücklich, dass es im Sport keinen Platz für Rassismus gebe.

Herforder Jugendsportlerehrung Fotostrecke

Herforder Jugendsportlerehrung Foto: Lars Krückemeyer

Besonders weit nach vorne schaffte es im vergangenen Jahr Säbelfechter Max Wortmann von der TG Herford. Bei der Deutschen Meisterschaft in Nürnberg gelang ihm als Zweiter der B-Jugend der größte Erfolg seiner Karriere. Judoka Jean-Pierre Löwe (PSV Herford) holte sich in Leipzig DM-Bronze in der U18. Ihn wird man auch bei der nächsten Sportlerehrung wieder sehen, nach dem fünften Platz bei seiner ersten Männer-DM in diesem Jahr dann allerdings bei der Erwachsenenehrung. Weitere DM-Einzelmedaillen für einen Herforder Verein holten die Radsportler Janis Hagedorn als Dritter im Querfeldein und Janis Kommnick als Zweiter im Mannschaftszeitfahren.

Aber auch die weiteren Erfolge können sich lassen. Etwa die des Leichtathleten Robert Rutz, der über 800 Meter in der Klasse M14 in 2:04,65 Minuten einen Westfalenrekord aufstellte. Einen gemeinsamen Erfolg feierten zwei Schwestern: Kim und Ina Landsmann vom RSV Wittekind steuerten ihre Kunsträder bei der NRW-Meisterschaft auf Rang zwei.

Emotional wurde es beim Auftritt des Sängers Farshid Mohammadi. Der 26-Jährige ist aus Afghanistan geflüchtet und lebt seit sieben Monaten in Deutschland. Er versucht, mit Musikprojekten Fuß zu fassen und in Deutschland zu bleiben. Die Herforder spendeten nicht nur reichlich Applaus für seinen Auftritt sondern auch Geld für ein dringend benötigtes Laptop. Ein starkes Signal!