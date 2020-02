Als die Feuerwehr an der Birkenstraße eintraf, stand ein Auto in Vollbrand. Grund soll ein technischer Defekt gewesen sein. Auch ein zweites Fahrzeug fing Feuer.

Herford (WB). Gleich zweimal innerhalb von wenigen Stunden hat die Feuerwehr am Wochenende an die Birkenstraße ausrücken müssen. Nachdem am Freitagabend zunächst Essen in einem Kochtopf angefangen hatte zu brennen, standen in der Nacht zwei Autos in Brand.