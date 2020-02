Von Helga Ruß

Herford (WB). Kunst verbindet? Nicht immer. Zumindest moderne, krude Gegenwartskunst polarisiert; zuweilen bis hin zum handfesten Zwist, der eine Männerfreundschaft spalten kann. So gesehen am Samstag in der Erfolgskomödie „Kunst“ der französischen Autorin Yasmina Reza (63) im Herforder Stadttheater, prominent besetzt mit „Wilsberg“-Darsteller Leonard Lansink, Heinrich Schafmeister und Luc Feit.