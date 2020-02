Traditionell hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld am Rosenmontag dienstfrei. Grundlage ist ein Erlass des NRW-Innenministers vom 6. Januar 1971. Foto: Thomas F. Starke/Montage: Patrick Sönel

Von Moritz Winde

Bielefeld/Herford (WB). Weil die Bielefelder Staatsanwaltschaft am Montag karnevalsfrei hatte, konnten in den elf Gerichten des Landgerichtsbezirks kaum Strafsachen verhandelt werden. Grundlage für den geschenkten Tag ist ein Runderlass des NRW-Innenministers vom 6. Januar 1971.

Normalerweise wird montags vor dem Herforder Jugendschöffengericht verhandelt. „Wir wurden von der Staatsanwaltschaft aber schriftlich gebeten, am Rosenmontag keine Strafsitzungen zu terminieren. Dieser Bitte sind wir nachgekommen“, sagt Herfords Amtsgerichtsdirektor Bernd Kahre.

Der Erlass geht nach Angaben der Bielefelder Staatsanwaltschaft zurück auf einen nach wie vor gültigen Beschluss der Landesregierung vom 27. Januar 1970, der regelt, dass der Rosenmontag bei den obersten Landesbehörden und den nachgeordneten Behörden in Düsseldorf dienstfrei ist, und der den außerhalb Düsseldorfs ansässigen nachgeordneten Dienststellen die Ermächtigung erteilt, die Dienstzeit an diesem Tag nach eigenem Ermessen zu regeln.

Oder einfacher gesagt: Jede Behörde kann selbst entscheiden, ob gearbeitet wird oder nicht. „Von dieser Dienstzeitregelung macht zum Beispiel auch die Generalstaatsanwaltschaft Hamm Gebrauch“, sagt der Sprecher der Bielefelder Behörde, Oberstaatsanwalt Martin Temmen. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld habe an diesem Tag, wie viele andere Behörden auch, für alle Dienstzweige (Staatsanwälte, Amtsanwälte, Rechtspfleger, Geschäftsstelle, Wachtmeister) einen Eildienst eingerichtet. Insgesamt arbeiten bei der Bielefelder Staatsanwaltschaft 249 Frauen und Männer.

Herforder Richter haben an ihrem Geburtstag dienstfrei

Einer der wenigen, die Rosenmontag Dienst geschoben haben, war Staatsanwalt André Meier – und zwar bei der einzigen Verhandlung am Landgericht. Zum Vergleich: Normalerweise gibt es dort täglich zwischen zehn und 20 Prozesse. Meier: „Die Gerichte bekommen zwar einen Hinweis, dass die Staatsanwaltschaft traditionell am Rosenmontag frei macht. Sie können an diesem Tag aber dennoch einen Termin ansetzen, wenn es anders halt nicht geht.“

So vertrat er am Montag die Anklagebehörde in dem Fall eines 46 Jahre alten Herforders, der wegen Kindesmissbrauchs angeklagt ist. Die Verhandlung fand zum großen Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein Urteil gab es noch nicht.

Die Gerichte des hiesigen Bezirks machen von der Frei-Möglichkeit nicht (unmittelbar) Gebrauch. Im Rahmen der Dienstzeitregelung erhalten Richter aber bei einigen Gerichten an ihrem Geburtstag dienstfrei – unter anderem am Amtsgericht Herford.

Kommentar von Moritz Winde

Vor allem der Norden von OWL ist nicht bekannt für ausgelassene Rosenmontagsumzüge. Karneval gehört, anders als im Rheinland, hierzulande nicht zum Kulturgut. Umso erstaunlicher ist es, dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld frei hat. Das ist nicht nur schlecht fürs Image, sondern geht zu Lasten der Gerichte, in denen sich die Akten stapeln.

Einen Strick sollte man den 249 Mitarbeitern daraus aber nicht drehen. Wer freut sich nicht über einen geschenkten freien Tag? Die Politik sollte den Beschluss von 1970 nicht nur überdenken, er gehört abgeschafft.

Dass man sich nicht an den Erlass halten muss, zeigt die Staatsanwaltschaft Detmold, die am Montag ganz normal ihren Job gemacht hat.

Und wer dennoch jeck sein möchte, kann sich Urlaub nehmen – so wie andere Arbeitnehmer auch.