Noch nimmt Marta-Direktor Roland Nachtigäller auf einer Plane Platz, doch bis zur Ausstellungseröffnung am Freitagabend soll hier eine Insel aus Sand entstehen. Die Besucher dürfen die Rauminstallation des Künstlers Adrien Tirtiaux auch betreten. Sie wird in modifizierter Form das ganze Jahr im Marta bleiben und den späteren Ausstellungen angepasst. Foto: Hartmut Horstmann

Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Entspannt ein Buch lesen, die anderen Besucher beobachten oder aber irgendetwas mit Beton ausprobieren: Im Marta entsteht eine Insel, die das ganze Jahr hindurch in unterschiedlichen Formen genutzt werden kann. Noch muss Direktor Roland Nachtigäller auf einer Plane Platz nehmen, doch spätestens bis zur Ausstellungseröffnung am Freitag, 28. Februar, soll die Insel mit Sand angefüllt sein.

Sand in den Schuhen?

Bezeichnenderweise trägt die Rauminstallation des belgischen Künstlers Adrien Tirtiaux den Titel „Die Insel im Marta“. Eine Insel, die für die Museumsgäste auch begehbar sein solle, versichert Roland Nachtigäller. Dabei ist es Ermessenssache der Besucher, ob sie wegen des Sandes ihre Schuhe ausziehen oder aber anschließend frei nach einem bekannten Lied von Bata Illic singen können: „Ich hab’ noch Sand in den Schuhen aus Herford.“

In Anlehnung an ein Comic von Tim und Struppi schuf Tirtiaux diese Installation, deren drei Säulen das Aussehen von Palmen annehmen sollen. Mit der Insel kommt das Marta einem Besucherwunsch entgegen, wonach Aktionen und Arbeiten zum Mitmachen besonders angesagt sind.

Früher Beton, heute Glas

Mit und ohne Workshops können die Gäste hier aktiv werden. Und weil in diesem Jahr laut Nachtigäller sowieso alles anders sein soll, wird die Arbeit das ganze Jahr über im Museum bleiben, dabei aber den Bedürfnissen der beiden anderen großen Ausstellungen angepasst. Passend zum Insel-Urlaubsfeeling sollen in der neuen Ausstellung auch Plätze zum Verweilen geschaffen werden.

Die Präsentation, die am Freitag um 19 Uhr eröffnet wird, trägt den Titel „Glas und Beton – Manifestationen des Unmöglichen“. Für Nachtigäller sind es die Materialien, die für die Architektur unserer Lebenswirklichkeit bestimmend sind: „Früher war es Beton, heute ist es Glas.“ Noch erinnert die Ausstellung – zum Material passend – an eine Baustelle, bis zum Freitag soll sich das Museum an der Goebenstraße in eine Kulisse voller Glas und Beton verwandeln. Allerdings gehe es um Kunst, stellt der Direktor klar: „Es ist keine Architektur-Ausstellung.“