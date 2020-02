Von Hartmut Horstmann

Lesung am 5. März

Im vergangenen Jahr ist das 570 Seiten umfassende Buch der Historikerin Gunilla Budde im Wallstein-Verlag erschienen. Die aus Herford stammende Professorin wird es am 5. März in der Markthalle (Vortragssaal) vorstellen. Die Veranstaltung des Geschichtsvereins beginnt um 19 Uhr.

Unter den Titel „Die Herforder Heimatfront im Ersten Weltkrieg“ hat der Veranstalter die Lesung gestellt. Und tatsächlich wird in den Briefen zwischen der Mutter und ihren beiden Söhnen vieles von dem ersichtlich, was die Menschen in Herford bewegt hat – an erster Stelle natürlich die Sorge um Familienangehörige oder Bekannte, die im Krieg waren.

Im Falle der Familie Budde nahmen beide Söhne am Krieg teil. Ernst als der Ältere von beiden fiel jedoch bereits im August 1915 in der Nähe von Warschau – Gerhard, der jüngere, kam ein Jahr später an die Front.

Bemerkenswert an diesem Briefwechsel einer angesehenen Herforder Arztfamilie ist einiges – vor allem aber, dass er überhaupt erhalten ist. „Die Brüder müssen die Briefe an der Front die ganze Zeit bei sich getragen haben“, sagt die Oldenburger Historikerin Gunilla Budde, die die aus 550 Briefen bestehende Korrespondenz im Archiv ihrer Familie entdeckte.

Kritik an Esspaketen

Bemerkenswert sind aber auch zwischenmenschliche Aspekte. Ernst Budde war der Lieblingssohn der Mutter – die damit verbundenen Verletzungen für den Zweitgeborenen werden in einigen Briefen spürbar. Ernst soll der charmantere der Brüder gewesen sein. Dass er als Soldat seinen Eltern gegenüber dennoch zunehmend fordernder auftrat, zeigt sich in einem Brief vom April 1915. Der Sohn beschwerte sich über die aus seiner Sicht lieblosen Esspakete: „Du schreibst immer, so wie Du könnte keine Mutter für ihren Sohn im Felde sorgen. Du solltest mal dabei stehen beim Postausgeben. Man hofft, man hofft... Dabei bleibt es. Niemals Wurst, niemals Butter.“

Die fürsorgliche Mutter wird dies nicht gerne gelesen haben. Doch ein paar Monate später treffen auch derartige Beschwerdebriefe nicht mehr ein. Die Nachricht, dass der Sohn nicht mehr lebt, erreicht die Eltern – die Mutter schreibt an einen Freund: „Ich kann mich mit dem unerbittlichen Geschick nicht abfinden, daß mein Ernst nicht wiederkommt.“

Hilfe bei Überführung

Später lässt sie sich den Ort beschreiben, an dem sich das Grab des Sohnes befindet. Mitte Oktober erhält sie die Mitteilung, dass auf dem Grab in der Nähe von Warschau ein „schlichtes Holzkreuz mit Rang und Namen“ angebracht worden sei. Es folgen Überlegungen, den Leichnam zu überführen. Über die Patienten ihres Mannes bekommt Elsbeth Budde Kontakt zu einer Mutter, deren Sohn in Warschau tätig ist – allerdings nicht als Frontsoldat.

Waldemar Heckmann, so sein Name, nimmt sich der Angelegenheit mit viel Herzblut an. Er schreibt an Elsbeth Budde: „Sie können gewiß sein, daß ich alles, was mir in meinen Kräften steht, für Sie gerne tue.“ Ende November erhält die Familie die Erlaubnis zur Überführung.

Heckmann empfängt den Bruder von Elsbeth in Warschau, der den Transport des Zinksarges in einem Zug begleiten soll. Mitte Dezember bekommt die Mutter die Nachricht, dass die Leiche des Sohnes in den nächsten Tagen eintrifft. Der Ort für die Beerdigung ist bereits gefunden – das Familiengrab auf dem Friedhof an der Hermannstraße besteht bis heute. Allerdings reicht der Platz schon bald nicht mehr aus, so dass Gerhard Budde an anderer Stelle auf dem Friedhof beerdigt wurde.

Jüngster Sohn wurde Arzt

So schwer es der jüngste Sohn auch hatte, sich aus dem Schatten seines Bruders zu befreien, so erfolgreich verlief sein späteres Leben. Bereits im Schützengraben hatte Gerhard Budde den Entschluss gefasst, Arzt zu werden. Zur Soldatenlaufbahn und zum bloßen Gehorchen sah er sich nicht geeignet, wie er schrieb: „Zu jedem Vorwurf, den die jüngeren Offiziere von den älteren bekommen, müssen sie vorschriftsmäßig lächeln. Das kann ich nicht. Dazu bin ich zu wenig Schauspieler.“

Wegen einer schweren Verletzung blieb Gerhard Budde nicht bis zum Kriegsende an der Front. In Oldenburg machte er sein Abitur nach. Und der Großvater der Historikerin Gunilla Budde errang später nicht nur als Arzt Ansehen, sondern zählte auch zu den Mitbegründern des Herforder Kunstvereins. Von 1955 bis 1965 war er dessen Vorsitzender – ein Freund der Menschen und der Kunst.