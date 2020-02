Der Jugendliche soll auf der Eimterstraße in Herford unter anderem Fahrzeuge beschädigt haben, als ihm der nächtliche Besuch eines Angehörigen in der JVA Herford verwehrt worden ist. Foto: Moritz Winde

Herford (WB). Ein Jugendlicher aus Bothel (Landkreis Rotenburg) hat laut Polizei in der Nacht zu Samstag auf der Eimterstraße an der JVA randaliert und sich aggressiv verhalten, als die Polizei hinzukam. Zuvor wurde ihm verwehrt, nachts einen Angehörigen im Gefängnis zu besuchen.

Der 15-Jährige soll den Außenspiegel eines geparkten Mitsubishi an der Eimterstraße abgetreten, Mülleimer und eine Fensterscheibe einer Firma beschädigt haben. „Anschließend warf er den abgetretenen Außenspiegel über die Mauern des Justizgeländes“, so die Polizei. Der Jugendliche habe einen Angehörigen in der JVA besuchen wollen, wurde aufgrund der Uhrzeit jedoch abgewiesen.

Gegenüber den eingesetzten Polizisten soll sich der Jugendliche aggressiv verhalten haben: Er habe mit Schlägen gedroht, Beamten beleidigt und in deren Richtung gespuckt.

Der Jugendliche kam zunächst „zur Verhinderung weiterer Straftaten“ kurzfristig in Gewahrsam. Schließlich wurde er in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht.