An der Aa-Brücke am Leutesdorf-Ufer richtete die Feuerwehr am Dienstagvormittag eine Ölsperre ein. Foto: Bernd Bexte

Herford (WB/bex). Wo kommt bloß all das Öl her? Seit Montagnachmittag sind auf der Aa an der Bielefelder Straße immer wieder große Ölschlieren zu sehen. Die aufgrund des hohen Pegelstandes starke Strömung trieb die regenbogenfarbenen Flecken Richtung Innenstadt und damit in die Werre.