Herford (WB). Die Orkane und Stürme der letzten Wochen haben in den Wäldern und Naturschutzgebieten des Kreises Herford viele Schäden verursacht. Besonders stark betroffen sind kreiseigene Wälder wie der Schweichelner Berg, die Ebenöde oder das Bu­stedter Holz. Da nicht alles sofort beseitigt werden kann, warnt die untere Naturschutzbehörde des Kreises vor dem Betreten dieser Gebiete.

Vielfach seien Bäume umgeworfen oder angeschoben und Äste abgebrochen worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Hauptproblem aber ist, dass nicht alle Äste auch schon zu Boden gestürzt sind, sondern noch am Baum oder im Geäst anderer Bäume hängen. Da auch in den nächsten Tagen mit anhaltend starkem, teilweise böigem Wind zu rechnen sei, bestehe die Gefahr, dass Äste herunterfallen und Menschen verletzen.

Derzeit werden nicht mehr standfeste Bäume gefällt

Gärtner und Forstarbeiter des Kreises hätten die Wege teilweise freigeschnitten. Jetzt arbeite man daran, nicht mehr standfeste Bäume zu fällen und abgerissene Äste abzuschneiden. Bei der Vielzahl der Gebiete und Orkanschäden würden sich die Arbeiten aber noch einige Zeit hinziehen.

Erschwerend komme hinzu, dass durch den anhaltenden Regen das Erdreich aufgeweicht sei und durch den starken Wind immer wieder Bäume plötzlich umfallen würden. Deshalb bittet die untere Naturschutzbehörde des Kreises Wälder und Schutzgebiete mit Baumbestand zu meiden, bis sich die Sturmwetterlage beruhigt hat und bis die Sturmschäden einigermaßen beseitigt sind.