Herford (WB). Einen solchen Eingriff von Menschenhand in den Herforder Wald hat es wohl seit dem Krieg nicht mehr gegeben: Am heutigen Mittwoch sollen die Fällarbeiten am Homberg beginnen. 2300 vom Rußrindenpilz befallene Ahornbäume sowie 700 vom Borkenkäfer besiedelte, trockene Fichten, Lärchen und sonstige durch die Sommerdürre abgestorbene Buchen werden abgeholzt.

Die Stadt hat dazu ein externes Unternehmen beauftragt. Ein erster Harvester, ein sogenannter Holzvollernter, war gestern bereits vor Ort, soll von heute an zum Einsatz kommen. Der Wald am Homberg wird für Spaziergänger in weiten Teilen gesperrt. Die Fällarbeiten sollen zwei bis drei Wochen dauern. Der Eingriff werde das Erscheinungsbild des Waldes gravierend verändern. „Es gibt aber keinen Kahlschlag. Es bleiben noch Bäume stehen“, sagt Stadtsprecherin Susanne Körner.

Die erkrankten Bäume seien größtenteils morsch und viele hätten unter den Sturmböen der letzten Tage stark gelitten. Sie würden gefällt, damit kein Spaziergänger zu Schaden komme. Angaben zu den Kosten macht die Stadt nicht. „Wir machen das nicht, um die Rußrindenkrankheit einzudämmen. Der Pilz ist da, den kriegen wir nicht mehr weg.“ Anschließend wird auch auf der Egge gefällt: 200 Ahornbäume sowie 200 Fichten, Buchen und Lärchen.

Bäume bleiben liegen

Die gefällten Bäume würden im Wald liegengelassen, teilte die Stadt mit. Denn dem Ahornpilz selbst sei nicht beizukommen. Dessen Sporen hätten sich bereits umfangreich im Wald verteilt. Und eine Entsorgung sei schwierig. Eine Ausnahme werde es allerdings an der Falkendieker Straße geben. Da die kranken Ahornbäume nah an der dortigen Wohnbebauung stehen, werden sie nach der Rodung im Container abtransportiert. Anschließend sollen sie gehäckselt werden.

„Wir haben den Anwohnern im letzten Sommer zugesichert, dass wir die kranken Ahornbäume vor ihrer Haustür entfernen werden“, begründet Peter Böhm, erster Beigeordneter, diese Maßnahme. „Aber klar ist auch, die Sporen verteilen sich durch den Wind. Auch Fällungen ändern daran leider nichts.“ Er klingt fast resignierend, wenn er sagt: „Das alles ist eine Auswirkung des Klimawandels – wir müssen lernen, damit umzugehen.“

Im vergangenen August war der massive Befall der Ahornbäume am Homberg mit der Rußrinden­krankheit festgestellt worden. Erst war von einigen Hundert Bäumen die Rede, dann von 1000, im Herbst dann von bis zu 2900 befallenen Bäumen . Nicht alle müssten gefällt werden, hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt. Aber alle seien tot. Zwei extrem trockene Sommer in Folge hatten den Pilzbefall der Bäume befördert.

Betreten auf eigene Gefahr

„Es wird am Mittwochmorgen noch einmal einen Rundgang mit Vertretern des ausführenden Unternehmens geben, dann kann es eigentlich schon losgehen“, kündigt Stadtsprecherin Körner an. Die Untere Naturschutzbehörde des Kreises habe den auch im März (Vegetationsphase) stattfindenden Fällarbeiten zugestimmt.

Die Rußrindenkrankheit kommt ursprünglich wohl aus Amerika. Sie wird durch lang andauernde Trockenperioden und hohe Temperaturen begünstigt. Betroffen sind besonders Berg-Ahornbäume. Beim Einatmen der Sporen des Rußrindenpilzes (Cryptostroma corticale) kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Deshalb waren im August am Eingang zum Hombergwald, später auch in anderen städtischen Forsten, Warnschilder angebracht worden. Das Betreten ist seitdem nur auf eigene Gefahr möglich.

Kommentar von Bernd Bexte

Was heute am Homberg beginnt, wird zur größten sichtbaren Veränderung führen, die der Klimawandel Herford bislang beschert hat. Nicht Australien, die Arktis, der Regenwald oder ein anderes weit entferntes Großbiotop sind betroffen – nein, es ist der kleine Hombergwald. Der ist allerdings direkt vor der Haustür und wird in wenigen Tagen zum großen Teil nicht mehr existieren. Man darf gespannt sein, wie die Stadt – die im vergangenen Jahr bekanntlich den Klimanotstand ausgerufen hat – weiterhin damit umgehen wird. Per Mail wurde die Nachricht über die anstehende Abholzung am gestrigen Nachmittag fast beiläufig bekannt gemacht. Aber kann eine Kommune vor Ort überhaupt etwas gegen die großen Klimaveränderungen tun? Soll der Homberg wieder aufgeforstet werden, und wenn ja, wie? Und wie werden die Herforder die tausendfache Abholzung in einem beliebten Naherholungsgebiet aufnehmen? Wird der Baumtod im Kommunalwahlkampf eine Rolle spielen? Die Diskussion ist eröffnet.