Herford (WB/mor). Gerade einmal zwei Tage hat’s gedauert, bis die 18 Bäume am Ravensberger Gymnasium (RGH) in Herford Geschichte waren.

Eine Spezialfirma rückte am Rosenmontag mit schwerem Gerät an und verarbeitete die zum Teil stattlichen Riesen zu Kleinholz.

Die Bäume – sie standen auf dem Pausenhof, am Fußball-/Basketballfeld und an der Hansastraße – mussten weichen, weil die Schule an der Werrestraße eine neue und größere Sporthalle erhält.

Trotz massiver Kritik von Umweltverbänden war die Politik dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt und hatte die Fällmaßnahmen durchgewunken. „Es wird aber auf jeden Fall Ersatzpflanzungen geben“, versichert Stadtsprecherin Susanne Körner.

Die Arbeiten für den mehrere Millionen Euro teuren Bau sollen in den Sommerferien starten.