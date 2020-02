Herford (WB/mor/ptr). Er soll unter anderem den Dienstwagen von Herfords Bürgermeister Tim Kähler mit einem Stein demoliert , dessen Trecking-Fahrrad gestohlen und bei zwölf Gelegenheiten Mitarbeiter der Stadtverwaltung beleidigt und bedroht haben. Jetzt steht der Termin fest, an dem sich ein 31-jähriger Herforder für diese und viele weitere Taten vor dem Landgericht Bielefeld verantworten muss: Der Prozess vor der II. Strafkammer beginnt am Montag, 2. März, um 9 Uhr in Saal 2.