Von Ralf Meistes

Herford (WB). Sie haben bereits angekündigt, dass die geplante Bebauung vor ihrer Haustür ein wichtiges Thema sein wird – auch bis zur Kommunalwahl am 13. September. Am Donnerstag findet die erste Mitgliederversammlung des Vereins „Die Stedefreunde“ statt. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr in der Gaststätte Stedefreunder Krug.

Auf einer Ackerfläche zwischen Stedefreunder Straße, Donopweg und Im Obernholz will die Stadt ein Neubaugebiet entwickeln. Zwischen 60 und 75 Wohneinheiten sollen hier entstehen. Wie berichtet, werden sich die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses in der Sitzung am Donnerstag, 5. März, mit dem Thema befassen. „Wir wollen uns auf die Bauausschuss-Sitzung vorbereiten“, heißt es in der Ankündigung für das Treffen.

Kritik von Seiten der Anwohner gegen das Bauvorhaben hat es in der Vergangenheit häufiger gegeben . Die einen führen an, dass es in der Vergangenheit immer mal wieder Baupläne gegeben habe, die die Politik dann selbst verworfen habe, weil es sich bei der Fläche um ein Gebiet im Außenbereich handele. „Warum hat sich diese Sichtweise eigentlich geändert?“, hatte ein Anwohner bereits in einer Bauausschuss-Sitzung vor einem Jahr gefragt.

Angst vor zu viel Autoverkehr

Darüber hinaus befürchten einige Stedefreunder mehr Autoverkehr. Aufgrund der Neubebauung kommt es zur Zunahme des Verkehrsaufkommens von 758 KfZ-Fahrten innerhalb von 24 Stunden, heißt es im Bericht zur Verkehrsuntersuchung. Allerdings ergäben sich aus „verkehrlicher Sicht durch die veränderten Verkehrsmengen keine gravierenden Veränderungen für den Verkehrsablauf und die Verkehrsqualität“. Auch sei keine relevante Erhöhung der Verkehrsgeräusche an der Bestandsbebauung zu erwarten. Das sehen einige Anwohner anders. In dem Zusammenhang wird unter anderem auch auf den schlechten Zustand der Stedefreunder Straße hingewiesen.

Andere fürchten um das Naturschutzgebiet Jammertal. Hier soll unter anderem anfallendes Oberflächenwasser aus dem Neubaugebiet in ein Regenrückhaltebecken geleitet wird.

„Das Oberflächenwasser wird in einem gesonderten, naturnahgestalteten Regenrückhaltebecken im Nordwesten des Plangebietes gesammelt. Auf den natürlichen Landabfluss gedrosselt wird das Oberflächenwasser dann über den Seitengraben an der Stedefreunder Straße in das Gewässer Lubbenbach auf dem Bielefelder Stadtgebiet eingeleitet“, heißt es in der Vorlage der Bauverwaltung.

Bedrohter Edelkrebs nicht mehr nachzuweisen

Die Stadt ist bei ihren Untersuchungen auch der Frage nachgegangen, ob die Einleitung von Oberflächenwasser in die Holtbeke Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse des Edelkrebses „Astacus astacus“ hat. Dieser Krebs steht auf der roten Liste gefährdeter Arten. Dieser Edelkrebs konnte bei weiteren Untersuchungen im vergangenen Jahr allerdings nicht festgestellt werden, weshalb die Experten von „offensichtlich gänzlich erloschenen Beständen“ ausgehen.

Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wird darauf hingewiesen, dass es im Untersuchungsgebiet 37 Vogelarten gibt. Genauer betrachtet haben die Gutachter die Populationen der Vogelarten Mehlschwalbe, Rauchschwalbe und Bluthänfling. Darüber hinaus gab es Untersuchungen zu neun Fledermausarten. Ein Ergebnis: Zur Verminderung von Störquellen für Fledermausarten sollen insektenfreundliche Leuchtmittel an den Straßenlaternen verwendet werden.

Die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses beginnt am Donnerstag, 5. März, um 17 Uhr. Über das geplante Baugebiet in Stedefreund soll gleich zu Beginn der Sitzung gesprochen werden.