Der 30 Meter große Baum mit einem zweieinhalb Meter dicken Stammumfang stand im Garten des städtischen Museums. Es war vermutlich pures Glück, dass der stattliche Riese nicht zur anderen Seite fiel. Dann wäre er direkt auf den Anbau des Pöppelmann-Hauses gekracht.

Baum liegt im Stadtgraben Fotostrecke

Foto: Moritz Winde

Weil der Baum von einem Pilz befallen und damit die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet war, hätte er ohnehin gefällt werden müssen, sagt Jutta Bergmann vom Umweltamt des Kreises Herford. „Der Termin war bereits mit einem externen Unternehmen für Montag vereinbart. Den konnte ich dann aber wieder absagen.“

Stattdessen rückte am Mittwoch der Löhner Forstbetrieb Lücking an. Mitarbeiter machten aus dem Baumveteranen in wenigen Stunden Kleinholz. Ein Jumbo-Kran hievte die tonnenschweren Buchenteile aus dem Wasser an Land – und zwar direkt auf die Kreishausstraße, die bis in den Nachmittag gesperrt war. Im Kreis Herford sind 1500 Bäume als Denkmäler geführt. Sie stehen unter Naturschutz.